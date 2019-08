"Abella no lo vió", asegura Oscar Villarreal, secretario general de la UOCRA Campana

El dirigente gremial estima que si hubiera arrancado la obra de la Termoeléctrica General Belgrano II él habría sido el principal en capitalizarlo políticamente. El tema sería tratado sobre tablas el 15 de agosto en el seno del HCD. También se refirió al conflicto de los vigiladores: "Es lamentable que 40 jefes de familia, que durante muchos años trabajaron para la municipalidad y ahora no tengan trabajo". "Yo no soy candidato a nada, y le quiero recordar a mis vecinos que venimos pidiendo por el inicio de las obras desde 2016. Por supuesto que tengo mi afinidad política como cualquiera, pero desde el oficialismo están confundiendo a la gente al decir que estamos haciendo política, cuando estamos reclamando por trabajo. Nosotros no salimos a reclamar por esta obra una semana antes de las PASO. Eso es correr el eje del problema de manera mal intencionada", comentó el dirigente de la UOCRA local, Oscar Villareal. Días atrás, y a partir del petitorio presentado con la firma de 3000 trabajadores, el presidente del Concejo Deliberante, Osvaldo Fraticelli, convocó a todos los bloques a una reunión plenaria a la que acudieron representantes del PJ - Frente de Todos y de la UV Calixto Dellepiane. "Lamentamos la ausencia del bloque oficialista, pero de esa reunión se acordó que en la próxima sesión que tendrá lugar el 15 de agosto, se proponga tratar sobre tablas la creación de una comisión similar a la que viajó a la Secretaría de Energía en 2017, de la que participamos nosotros, el presidente del concejo deliberante de ese entonces (Sergio Roses), y también el Intendente. Fuimos recibidos y en ese momento se nos dijo que los primeros movimientos de suelo estaban programados para agosto de 2018 a más tardar. Ya pasó un año de esa promesa y no hay novedades". Para explicar la gravedad de la situación y el fundamento del reclamo de su gremio, Villareal recordó que las obras de ampliación de la refinería empezaron a decaer en términos de demanda de trabajo. "Así las cosas -señaló- cada vez tengo a más compañeros esperando una respuesta. Nadie sabe explicar por qué no arranca la obra de la Termo-eléctrica Belgrano II cuando el financiamiento está, e incluso ahora la evolución de Vaca Muerta, hay disponibilidad de gas suficiente como para que cierre en términos operativos. No tiene lógica lo que están haciendo, no están pensando en los trabajadores. Abella no lo vio, porque a mi no me cabe duda que si hubiera arrancado la Belgrano II él lo habría capitalizado políticamente, sosteniendo de alguna manera la dinámica económica de la ciudad, que ya está bastante golpeada. En cambio, prefirieron confundir a la gente, y decir que los trabajadores salen a la calle especulando políticamente. En estos últimos días, muchos colegas nuestros han tenido que salir a defender su fuente de trabajo. Por supuesto, como cualquier vecino, nosotros también repudiamos cuando algún dirigente por al pedir por las necesidades de la gente se confundió o hizo cosas que no tenía que hacer. Pero eso no da derecho a no atender el tema de fondo, que es la pérdida de fuentes de trabajo. Por eso somos solidarios con todos los compañeros de las distintas organizaciones que hayan tenido dificultades ocasionadas por este sistema político, que nos va ahogando. Primero a los más humildes, ahora a la clase media, y va a seguir presionando. Pero que algunos hayan sido groseros en su forma de manifestarse, no invalida el reclamo de fondo, que es lo importante. Es lamentable que 40 jefes de familia, que durante muchos años trabajaron para la municipalidad y ahora no tengan trabajo. A nadie le gusta tener que salir a la calle a defender su fuente de trabajo, pero a veces no se es escuchado y hay que darle visibilidad al reclamo. Son vecinos de Campana que están angustiados".

"No están pensando en los trabajadores. Abella no lo vio, porque no me cabe duda que si hubiera arrancado la Belgrano II él lo habría capitalizado políticamente", señaló Villareal.





Oscar Villarreal acompañando a los trabajadores en la última manifestación del pasado 2 de agosto, en reclamo por la falta de trabajo en general y en particular en su gremio. él viene reclamando desde 2016 la promesa del comienzo de la obra de la Termoeléctrica Gral. Belgrano II



"Abella no lo vió", asegura Oscar Villarreal, secretario general de la UOCRA Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: