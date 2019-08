"No nos sorprende la actitud de Cantlon porque es capaz de cualquier cosa", acusó Amaya

El oficialismo denunció que en las últimas horas el candidato de Consenso Federal repartió "boletas suyas con la lista de Juntos por el Cambio. Antes había distribuido con Lavagna y también sola". El concejal de Juntos por el Cambio, Christian Amaya, denunció ayer que el candidato de Consenso Federal, Axel Cantlon, está repartiendo boletas cortadas suyas con la lista de Juntos por el Cambio. "No tiene escrúpulos y está bueno que los vecinos se den cuenta de este engaño. Esa no es la lista de Juntos por el Cambio, es un intento desesperado por sumar un voto más, porque sabe que puede terminar incluso por debajo del Frente de Izquierda", acusó Amaya. "Los vecinos no tienen que confundirse la lista de Juntos es la lista de Sebastián Abella, no se dejen engañar", resaltó y aseguró que "Cantlón es capaz de repartir su boleta hasta con la izquierda si eso le puede sumar un voto más de algún distraído. Es lamentable su actitud y deja al descubierto su forma de hacer política, sin ningún tipo de principios", aseveró.

