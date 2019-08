P U B L I C



El precandidato a intendente por el vecinalismo dentro de Consenso Federal cerró la campaña de cara a las elecciones primarias de este domingo y llamó a votar por la alternativa local. "En Campana logramos formar una alternativa a los dos polos que se quieren instalar como mayoritarios a través de los medios de comunicación. Esta alternativa de unidad incluye a muchos sectores políticos de la ciudad como el vecinalismo, el GEN, sectores del peronismo, del socialismo y de movimientos sociales", explicó Cantlon. "Nuestro espacio es el único que presentó propuestas concretas en esta campaña para resolver los problemas que le afectan a los vecinos" "Hoy estamos viendo como -cada vez más- la gestión del Municipio fue copada por funcionarios que vienen de Capital Federal o del conurbano bonaerense y que definen cuestiones importantes sin la debida participación de los actores de la comunidad". "Estos son los mismos funcionarios que le dan trabajo a empresas foráneas y empleados de otras ciudades, en lugar de darle prioridad a los Campanenses. que no son de Campana". "La otra opción representa el pasado de nuestra ciudad, y esa lista está integrada por la ex intendenta y el ex jefe de gabinete del gobierno al cual los vecinos ya le dijeron que no en el año 2015". "Hay una verdadera opción que es la de votar al vecinalismo, que propone sumar y unir en lugar de seguir dividiendo. Para eso pedimos que voten la lista 137 de la Unión Vecinal dentro de Consenso Federal, ya sea con boleta completa entera que lleva a Roberto Lavagna como Presidente, o cortando boleta a nivel local si eligen otras opciones a presidente". "Este domingo los vecinos tienen el poder de definir el futuro de Campana, no voten con odio, vota pensando en lo mejor para nuestra ciudad, lo mejor para vos, tu familia, tus hijos, tus abuelos, etc... vota gente de Campana".



Axel Cantlon: "Este domingo le pido a los vecinos que voten gente de Campana"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: