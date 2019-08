De Campana a la Cámara Baja Provincial

"No festejo que unos trabajadores prendan fuego carteles partidarios frente al Palacio Municipal. Pero eso no es volver a lo peor del pasado, como dicen ellos. En todo caso, ellos nos llevaron a lo peor del pasado provocando la desesperación de la gente", señaló Soledad Alonso, precandidata a diputada provincial por el Frente de Todos. "A pesar del ya insostenible blindaje mediático, cada vez es más evidente el cambio que Macri vino a ejercer: profundizar la primarización de nuestra economía y abrir nuestro mercado al mejor postor, sin tener en cuenta que el país somos todos, y no sólo un puñado de privilegiados. Hablaban de lluvias de inversiones, y lo único que hicieron fue endeudarnos más aún, armar una bicicleta financiera monumental y facilitar la fuga de esa deuda que tomaron. Parece calcado del manual de Martínez de Hoz. Todos saben que técnicamente estamos en default. Y FMI les sigue habilitando más deuda, porque a eso vinieron: a endeudarnos y tomar nuestros recursos por monedas. ¿Dónde está todo ese dinero que no está puesto a producir y a generar trabajo?", señaló Soledad Alonso, candidata a diputada provincial por la primera sección electoral. La sindicalista del gremio del ANSES también cargó contra el gobierno de María Eugenia Vidal. "Mi formación es gremial, y entiendo perfectamente lo que es quedarse sin trabajo, o tener uno que no alcanza para nada. Vidal replica en la provincia la mirada que tiene Macri para la nación: poner a la gente de rodillas y que se aguante. Nadie sabe explicar por cuánto tiempo y para qué. Necesitamos poner la provincia de pie, y tener un Banco Provincia al servicio de la producción y de la gente. Tomar decisiones estratégicas certeras y conociendo el territorio, y no poner una cabina de peaje, como en Campana, que va a dividir la ciudad de dos, por ejemplo". "Finalmente -dijo la vecina de Campana- a nivel local considero que Abella se enfocó demasiado en la infraestructura, pero no tiene visión política. Un intendente está bastante más que para conseguir obras. El asfalto es necesario, por supuesto. Pero el asfalto no se come. Menos aún si las constructoras y sus operarios son de otra ciudad. Y más allá del color político, Abella tendría que ser el primero en defender las fuentes de trabajo sus los vecinos, aunque vaya a contrapelo de la política provincial y nacional. Pero no sabe, o no entiende cómo. No tiene formación política, y la prueba más acabada de lo que digo es la reciente demonización de la lucha gremial que hicieron desde su oficina de prensa con el conflicto con SISEG. No festejo que unos trabajadores prendan fuego carteles partidarios frente al Palacio Municipal, por supuesto. Pero eso no es volver a lo peor del pasado, como dicen ellos. En todo caso, ellos nos llevaron a lo peor del pasado, provocando la desesperación de la gente. Están otorgando más planes y subsidios familiares que el propio kirchnerismo al que dicen repudiar. Y lo hacen porque no hacen lo que tienen que hacer, que es generar trabajo. No sólo no lo generan, sino que lo destruyen, y además van por más: lo que viene es una nueva reforma laboral y la quita de los pocos derechos de aquellos que tienen la suerte de tener un trabajo. Y por eso demonizan cualquier manifestación de protesta. Desde el Frente de Todos queremos un movimiento obrero fuerte y organizado, junto con un empresariado PyME comprometido con el destino de la nación, para que vuelva a ser la columna vertebral de la Argentina y eso se traduzca en producción, trabajo, educación, salud. Todos estos temas tienen que estar en La Plata, porque creo profundamente que es junto al movimiento obrero que se va a reconstruir la patria. Es con esa mirada que desde mi banca voy a acompañar a los vecinos de la Primera Sección, aportando racionalidad, proponiendo soluciones y exigiendo respuestas ¿Cuánto hace que no se radica una PyME en Campana? ¿Qué pasa que no arranca la Termoeléctrica Belgrano 2? Campana es el segundo o tercer PBI de la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, lograron que ya no sea una isla, cada vez está más conurbanizada. Parece increíble, pero es la dolorosa verdad.

"¿Cuánto hace que no se radica una PyME en Campana? ¿Qué pasa que no arranca la Termoeléctrica Belgrano 2?", pregunta Alonso, en la foto junto al candidato a gobernador Axel Kicillof.



De Campana a la Cámara Baja Provincial

