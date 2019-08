Lo pagó por nuevo y parece de outlet

Compró un lavarropas en Frávega por internet. Hizo el reclamo y no obtiene respuesta. "Lo peor es que si lo pongo en marcha y no anda, son capaces de decirme que lo golpeé y no me van a reconocer la garantía", señala Silvina Barreto.

Es nuevo, pero no lo parece. Tiene un corte en la melanina de la tapa superior, y el extremo derecho del frente de plástico, justo donde están los comandos electrónicos, está sospechosamente "desencastrado". Sin embargo, la empresa lo cataloga como un "detalle estético" y, hasta ahora, ahí quedó la cosa.

"No me sobra nada, y este lavarropas lo compré asumiendo un compromiso con mucho esfuerzo. No hay derecho a que me traten así. Pagué por un electrodoméstico nuevo y no uno de outlet, que parece reparado. Quiero que me lo cambien", dice Silvana Barreto, entre indignada y casi resignada, dado que en la sucursal local de Frávega le dieron respuesta, y en la oficina de Defensa al Consumidor tampoco, más allá de un asesoramiento básico de cómo manejarse.

La compra la hizo el 29 de junio a través de Frávega on line: un lavarropas de $30 mil en 18 cuotas, más $2000.- del flete. "Lo recibí el sábado 06-07-19, al desempacar me encuentro con la sorpresa. Reclamo en la sucursal Campana el mismo sábado, y me dicen que tengo que hacer el reclamo por un teléfono que tiene a disposición la empresa y de lunes a viernes de 8 a 16. Lunes y martes fueron feriados puente, voy el día miércoles a reclamar y Frávega me contesta por mail que no puede cambiar el producto porque no reclamé dentro de las 24 hs. Me siento estafada".

"Voy a la Defensoría del Consumidor de Campana –agrega Silvana- y una señorita me dice que primero mande carta documento a Frávega y otra a la empresa tercerizada de las ventas online. Y si no se hacerlo, me busque un abogado. Imaginen… cartas documento, abogado… cuando en Campana hay una sucursal Frávega pero me dicen que ellos no pueden hacer nada. Me siento indignada, y estafada. Lo peor es que si lo pongo en marcha y no anda, son capaces de decirme que lo golpeé y no me van a reconocer la garantía. Por lo menos, hay que advertirle a la gente que no compren ofertas on line de Frávega porque no garantizan que el producto esté en buen estado", concluye.