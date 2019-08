GPS: Almacén Cultural (Alsina y 9 de Julio, Zárate). Arte y Otra Cosa (Castelli 532, Campana). Biblioteca Jean Jaures (San Martín 325, Campana). Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana). Fratello´s Bar (Sarmiento y Coletta, Campana). Imágen (Brown 251, Zárate). La Última Puerta (San Martín 276. Campana). Mauri´s Bar (Dorrego 745, Zárate). SuperFreak (Independencia y Brown, Zárate). Wakisiri (Bravo 523, Campana). VIERNES Bisellia: A las 21 sonará el experimentado grupo "Ghost of Blues". Después de medianoche será el turno de "Lucía Torres & Los Gualichos Negros" junto a "Los Barrabaces". . Mauri´s Bar: Desde la medianoche estará el ciclo acústico con "Los Vagos del Tren" junto a artistas invitados. SuperFreak: "Acaraeperro" y "Los Cayos" sonarán a partir de las 00. SÁBADO Arte y Otra Cosa: A las 21 Estela Simón, relata y narra tres historias cortas de Amalia Jamilis, Marguerite Duras y Claudia Piñeiro. Biblioteca Jean Jaures: Comienza un nuevo ciclo de proyecciones dedicadas al cine B, fantástico y de terror. Inaugura el ciclo "La Mosca", de David Cronenberg. La entrada es a la gorra y comienza a las 19. Bisellia: Desde las 21 sonará el tributo a "The Beatles", "Puente Beat". A partir de medianoche, cerrado por veda electoral. Fratello´s: Llega "Feria Americana" junto a "Sin Duda". El evento comienza a las 21 y la entrada está $100. Imagen: Llega el stand up "La Combustible". El evento comienza a las 21 y la entrada cuesta $250. La Última Puerta: Habrá feria de emprendedores toda la tarde. Pachamama: A partir de las 17 tocan "Utopistas Sonidos Combativos", "El Alba Disuelve Monstruos", "Autoagresión", "Blast Bitch", "Entreperros", "Onírico" y "Peste Negra Orquesta". Habrá dj´s, exposiciones, ferias y buffet. La entrada es un alimento no perecedero o un juguete. Wakisiri: Desde las 21 se presenta Federico Pecchia, guitarrista que mixtura el género latinoamericano con el jazz. Entrada al sobre. DOMINGO Bisellia: A las 19 estará la muestra de alumnos de "Ratola". La Última Puerta: Habrá actividades toda la tarde.



Este sábado comienza el ciclo de cine "Cinesalado" con proyecciones dedicadas al cine B, fantástico y de terror.

Agenda Cultural:

Fin de semana del 9 al 11 de Agosto 2019

