El delantero de 20 años llega a préstamo desde River Plate. Ya entrena bajo las órdenes de Lucas Bovaglio. A través de sus redes sociales, Villa Dálmine oficializó ayer la incorporación de Alan Marcel Picazzo, delantero de 20 años que se incorpora a préstamo desde River Plate. Nacido en Concepción del Uruguay, el atacante llegó al Millonario en Octava División y el 17 de septiembre de 2017 debutó en Primera: fue por la tercera fecha de la Superliga 2017/18, cuando River Plate venció 3-1 como visitante a San Martín de San Juan. En esa jornada, a los 17 minutos del segundo tiempo reemplazó al colombiano Rafael Santos Borré y luego, en tiempo adicionado, anotó el definitivo 3-1 para el conjunto de Marcelo Gallardo. En los meses siguientes, Picazzo no volvió a tener minutos en Primera y en febrero de 2018, después de un doblete en Reserva frente a Godoy Cruz, se fracturó el quinto metatarsiano en un entrenamiento con la Selección Argentina Sub 20. Esta lesión lo tuvo fuera de las canchas por varios meses y también lo postergó en la consideración de Marcelo Gallardo, quien recién volvió a darle una segunda oportunidad el 27 de enero de 2019: esa tarde jugó el segundo tiempo en la derrota de River por 3-1 ante Patronato de Paraná en el estadio Monumental. Ahora, en busca de minutos y rodaje, "baja" a la Primera Nacional y se suma al joven plantel que conduce Lucas Bovaglio. De hecho, ya realizó dos entrenamientos bajo las órdenes del cuerpo técnico Violeta, que así suma una variante ofensiva más para los últimos metros.



ALAN PICAZZO YA SE PROBÓ LA CAMISETA VIOLETA.

CONFIRMADO #FútbolProfesional | El delantero Alan Marcel Picazzo es otra de las incorporaciones para este campeonato. Tiene 20 años y llega a préstamo por una temporada desde el Club Atlético River Plate. ¡Bienvenido! pic.twitter.com/6j3rPBbXdQ — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) August 8, 2019 SE PALPITABA #VillaDálmine Hoy será confirmado como nuevo refuerzo el delantero Alan Marcel Picazzo (20 años), quien llega desde River Plate (2PJ y 1 gol). Además, el Violeta insiste por el mediocampista Jonás Acevedo (22), quien no es tenido en cuenta en San Lorenzo. pic.twitter.com/AtSbaLlEG0 — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 8, 2019

Primera Nacional:

Villa Dálmine confirmó la incorporación de Alan Picazzo

