La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 09/ago/2019 Liga Campanense:

Perdió 3-0 por la segunda fecha de la Zona A de la Región Pampeana Norte. Por la segunda fecha de la Zona A de la Región Pampeana Norte del Torneo Femenino Nacional, la Selección de Campana cayó 3-0 en su visita a San Nicolás y de esta manera sufrió su segunda derrota en este certamen, dado que en el debut había perdido 2-0 como local con La Plata. El combinado platense, que en esta segunda fecha venció 2-0 a San Pedro como local, y San Nicolás son los líderes de esta Zona A con 6 puntos, mientras que Campana y San Pedro todavía no suman unidades. En la tercera jornada, cierre de la primera rueda, La Plata recibirá el sábado a San Nicolás en duelo de líderes, mientras que Campana jugará en San Pedro en busca de sus primeros puntos en este certamen. En su encuentro en San Nicolás, disputado en el estadio de Somisa de dicha ciudad, la Selección de nuestra ciudad quedó muy rápido en desventaja: a los 7 minutos, Érica Linardo abrió la cuenta para las locales, que habían goleado 5-1 a San Pedro en la primera fecha. Luego, en la segunda parte, las nicoleñas aseguraron el triunfo con un gol de Luciana Ibarra y un nuevo tanto de Linardo para el 3-0 final. El próximo compromiso de Campana será este sábado a las 15.30 horas frente a San Pedro en el Estadio Municipal de dicha ciudad. Por esta misma Región Pampeana Norte, también se disputan otras dos zonas. Por la B, Chivilcoy goleó 4-1 a San Antonio de Areco y Junín, 4-1 a Chacabuco; en tanto, por la C, Bragado le ganó 3-2 como visitante a Carlos Casares. Las posiciones de estos dos grupos quedaron de la siguiente manera: -Zona B: 1) Junín, 6 puntos; 2) Chivilcoy, 4 puntos; 3) Chacabuco, 1 punto; 4) San Antonio de Areco, sin puntos. -Zona C: 1) Bragado, 6 puntos; 2) Carlos Casares y 9 de Julio, sin puntos.

LA SELECCIÓN DE CAMPANA NO PUDO SUMAR EN SAN NICOLÁS. SÍNTESIS DEL PARTIDO SAN NICOLÁS (3): Catalina Vivas, Ana Bustamante, Noelia Bazán, Andreina Campanella, Agustina Villalba, Ruth González, Ana Tristán, Liana Andrada, Betiana Godoy, Luciana Ibarra y Érica Linardo. DT: Emanuel Ojeda. CAMPANA (0): Milena Payer, Rocío González, Yamila Castillo, Camila Formichelli, Tamara Castillo; Camila Calvo, Daniela Carabajal, Salome Ramón, Brenda González; Martina Roldán y Gimena Sauco. DT: Eduardo Gómez. GOLES: PT 7m Linardo (SN). ST 13m Ibarra (SN) y 15m Linardo (SN). CAMBIOS: En San Nicolás ingresaron: Celina Benafatori, Florencia Dapello, Romina Estevano, Valentina Martino y Luciana Burgos. Y en Campana: Yanina Perez, Abril Lugo, Jesica Álvarez, Romina Escobar y Gisel Mendoza. ESTADIO: Somisa ÁRBITROS: Fabián Gramasco ASISTENTES: Hachen Narcizo y Joel Banuera.

