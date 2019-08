En la ChampionsLiga, Plan B sigue como único líder tras vencer 13-0 a Las Anónimas. Y en la SuperLiga, con puntaje perfecto mandan Drink Team y Desertoras, que ganaron 6-1 y 5-0, respectivamente. Mañana se juega la quinta jornada de esta segunda fase. El pasado sábado se disputó la cuarta fecha de la segunda fase del Torneo de Fútbol 5 Femenino "Pink" que se desarrolla en el predio "El Mundialista Fútbol 5". Y fue una jornada de victorias abultadas, sobre todo en la ChampionsLiga, donde Plan B volvió a ganar, se mantiene como único líder y aseguró su clasificación directa a semifinales, dado que a falta de una jornada le sacó cuatro puntos de ventaja a las terceras. En tanto, La Selección también goleó y sigue como único escolta, aunque todavía no aseguró su boleto directo a semis. En tanto, en la Superliga, Drink Team y Desertoras también lograron amplios triunfos y se mantienen como líderes con puntaje perfecto, a un triunfo de asegurar su clasificación a la Copa de Oro de este certamen. El resumen de lo acontecido el pasado sábado, la programación de la próxima fecha y las goleadoras de cada división: CHAMPIONSLIGA -La Selección 7 – Yacansa 0. Goles: Julieta Castillo (4) y Romina Escobar (3) (SEL). -Real Bañil 10 – Hierros Campana 1. Goles: Romina Vincent (3), Delfina Silva (2), Evelyn Orosco (2), Valeria Romasanta, Débora González y Daiana Gaggiotti (RB); Antonela Rossi (HC). -Plan B 13 – Las Anónimas 0. Goles: Adriana Preiser (7), Lucía Benvenuto (2), Carolina Galeano (2), Rocío Palau y Amalia Tejera (PB). Posiciones: 1) Plan B, 10 puntos; 2) La Selección, 9 puntos; 3) Real Bañil y Yacansa, 6 puntos; 5) Las Anónimas, 3 puntos; 6) Hierros Campana, 1 punto. Próxima fecha: La Selección vs Real Bañil (13.15), Plan B vs Yacansa (14.30) y Las Anónimas vs Hierros Campana (15.45). Goleadoras: 1) Julieta Castillo (La Selección), 15 goles; 2) Adriana Preiser (Plan B), 14 goles; 3) Romina Escobar (La Selección), 9 goles. SUPERLIGA -Drink Team 6 – Armate Uno 1. Goles: Mariana Acosta (2), Agustina Campodónico (2), Pamela Dell´Acqua y Leliana Salgado De Carvalho (DT); Paula Pallares (AU). -El Rejunte 6 – Cheetahs 1. Goles: Triana Ocampo (3), Gisela Ratica, Melani Ramos y Mailén Quintana (REJ); Alondra Murillo (CHE). -Chimuelas 5 – Mala Mía 3. Goles: Marcela Sánchez (3) y María Victoria Zarantonello (2) (CHI); Estefanía Merlino (2) y Carolina Mielke (MM). -Desertoras 5 – Rústicas 0. Goles: Marianela Romero (2), Tatiana Medina (2) y Florencia Suárez (DES). Posiciones: 1) Desertoras y Drink Team, 12 puntos; 3) Chimuelas, 9 puntos; 4) El Rejunte, 6 puntos; 5) Mala Mía, 4 puntos; 6) Cheetahs, 3 puntos; 7) Rústicas, 1 punto; 8) Armante Uno, sin puntos. Próxima fecha: Mala Mía vs Desertoras (12.30), Drink Team vs Cheetahs (13.45), Armate Uno vs Rústicas (15.00) y El Rejunte vs Chimuelas (16.15). Goleadoras: 1) María Victoria Zarantonello (Chimuelas), 13 goles; 2) Tatiana Medina (Desertoras), 12 goles; 3) Marianela Romero (Desertoras), 6 goles.



REAL BAÑIL GOLEÓ 10-1 A HIERROS CAMPANA POR LA CHAMPIONSLIGA.



Fútbol 5 Femenino:

Jornada de goleadas en el Torneo Pink

