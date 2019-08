P U B L I C







Rodrigo Murillo, campeón Panamericano en Doble Par El campanense se mostró muy emocionado tras conseguir su séptima medalla Panamericana y su segundo oro, tras el alcanzado en Guadalajara 2011. Tras escuchar el himno argentino en lo más alto del podio, la alegría de Rodrigo Murillo no se borraba de su rostro. Y al momento de brindar sus primeras declaraciones con la medalla de oro colgada de su cuello y el micrófono de TyC Sports en la mano, el campanense lo hacía todavía más evidente. La emoción lo desbordaba y al final de los agradecimientos, cuando le dedicó la medalla a su hijo Máximo, "que seguramente está mirando", se quebró definitivamente. Fueron cuatro años de trabajo junto al marplatense Cristian Rosso para llegar a ese momento de consagración. "Estoy muy contento, muy emocionado. No se nos dio en Toronto (NdR: el mismo Doble Par fue plata en 2015), pero entrenamos muchísimo, nos pudimos preparar mejor para Lima y ahora estamos muy felices de haber concretado el objetivo", contó Murillo de entrada. "Sabía que si estábamos adelante en los últimos 700 metros, nos íbamos a quedar con la victoria. La ganamos con mucho huevo, porque estas regatas se ganan con mucho huevo", agregó luego. Finalmente, el remero nacido en nuestra ciudad, que actualmente representa al Club San Fernando, se hizo tiempo para agradecer: "A toda la gente que me apoya, a la Municipalidad de Tigre y a la Municipalidad de Campana, a todos mis amigos de Campana, a mi familia, a mi esposa y en especial, esta medalla quiero dedicársela a mi hijo Máximo, que seguramente me está mirando". Fue entonces cuando la emoción le ganó y se quebró, al tiempo que las lágrimas asomaron en su rostro. No era para menos: detrás de esa medalla dorada que colgaba de su cuello había innumerables sacrificios a lo largo de varios años. SU COMPINCHE DORADO Junto a Murillo se encontraba Cristian Rosso, quien también dejó sus impresiones respecto a esta consagración del Doble Par argentino: "Era lo que veníamos a buscar, pero nunca es fácil, porque gana uno solo. Así que después de un gran esfuerzo durante cuatro años, poder conseguir el objetivo es una alegría inmensa", explicó el representante del Club Atlantis de Mar del Palta. Sobre el desarrollo de la prueba y la competencia palmo a palmo con el bote de Cuba, el remero marplatense señaló: "Salimos fuertes y fue una regata muy pareja hasta la mitad, pero en la segunda mitad estuvimos firmes, fuimos el mejor bote y pudimos marcar diferencia. Los años que llevamos juntos nos permitió mantener la tranquilidad en la primera mitad, no nos desesperamos y después de los 1.000 metros, atacamos y empezamos a hacer la diferencia". Al momento de los agradecimientos, Rosso remarcó en sus agradecimientos al Club Nordelta, donde se entrenaron en nuestro país: "Fue un cambio grandísimo poder salir de la pista de Tigre. Tener mejores condiciones de entrenamiento fue gran parte de este logro".

MURILLO SEÑALA SU BÍCEPS EN EL FESTEJO SOBRE EL BOTE.

“Estoy muy contento, muy emocionado. No se nos dio en Toronto, pero nos pudimos preparar mejor para Lima y ahora estamos muy felices”.

Murillo; "Estas regatas se ganan con mucho huevo"

