Manuel Rodríguez Keller, Blas Márquez y Agustín Diez, del Boat Club; Danilo Beber, de Ciudad de Campana; y Andrés Ferricioni, de Náutico Zárate, fueron citados por el entrenador Juan Negro para competir en el Zonal que se realizará el 25 de agosto en Pergamino. Luego de una gran convocatoria y varios entrenamientos previos, el entrenador Juan Negro definió los doce jugadores que integrarán la Selección Sub 13 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) que el próximo domingo 25 de agosto disputará el Zonal en Pergamino en busca de la clasificación al Provincial de la categoría. Y entre los doce seleccionados hay cinco jugadores de nuestra ciudad: Manuel Rodríguez Keller, Blas Márquez y Agustín Diez, del Campana Boat Club; Danilo Beber, de Ciudad de Campana; y Andrés Ferricioni, de Náutico Zárate (jugó hasta marzo en el CBC). De esta manera, el CBC es uno de los equipos que más aporta junto a Náutico Zárate, que también cuenta con tres citados para este Seleccionado, porque además del campanense Ferricioni, por el "Ancla" también están citados Facundo Deldo y Santiago Pobian. La lista se completa con Andre Gambale (Sportivo Escobar), Sebastián Rocha y Ramiro Almirón (Sportivo Pilar); Juan Garín (Defensores Unidos de Zárate) y Santiago Furnier (Belgrano de Zárate). Mañana sábado, en cancha de Central Buenos Aires de Zárate, estos 12 convocados realizarán su segundo entrenamiento conjunto ya confirmados todos dentro del Seleccionado que se prepara para el Zonal

LOS TRES SELECCIONADOS DEL CBC: MANUEL RODRÍGUEZ KELLER, BLAS MÁRQUEZ Y AGUSTÍN DIEZ.





DANILO BEBER, REPRESENTANTE DEL CCC EN ESTA SELECCIÓN. PRIMERA: TODAVÍA NO INICIAN LOS PLAYOFFS Los playoffs del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) debían comenzar este fin de semana, pero diferencias entre la organización y su programación y los árbitros generaron que se postergara este inicio, tanto del Nivel A como del Nivel B. Esta situación, que esperaba resolverse anoche en una reunión entre las partes, provoca un retraso en la definición del certamen y afecta a muchos jugadores que esperan terminar este torneo para sumarse a los equipos con los que participarán del Torneo Federal o el Torneo Provincial. En el caso del Club Ciudad de Campana, el entrenador Sebastián Silva espera por el interno Damián Camejo, quien está peleando el ascenso al Nivel A con Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz.

Básquet:

Cinco jugadores campanenses integran la Selección Sub 13 de la ABZC

