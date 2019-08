Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 09/ago/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 09/ago/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Panamericanos Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

DOS, UNA Y DOS La delegación argentina cosechó ayer cinco nuevas medallas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Además del oro del Doble Par integrado por el campanense Rodrigo Murillo y el marplatense Cristiman Rosso, el Remo también aportó ayer otra medalla dorada (el Cuatro sin masculino conformado por Agustín Díaz, Axel Haack, Francisco Esteras e Iván Carino) y también una de bronce (el Doble Par femenino compuesto por Milka Kraljev y Oriana Ruiz) En tanto, en Esgrima, el equipo de espada completó una histórica actuación y obtuvo la medalla de plata tras perder 45-33 la final frente a Cuba. El combinado argentino estuvo conformado por José Domínguez, Jesús Lugones, Alessandro Taccani y Santiago Luccheti. Finalmente, por la noche, la nadadora Julia Sebastián se quedó con la medalla de bronce en los 200 metros pecho en una Final en la que estableció la Marca A necesaria para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. De esta manera repitió lo realizado en los 100 metros pecho, prueba en la que obtuvo la presea plateada. Con estos resultados, Argentina acumulaba al cierre de esta edición 19 medallas de oro, 21 de plata y 20 de bronce, lo que le permitía mantenerse en el sexto puesto del medallero general por encima de Colombia (18-13-22). ORO ASEGURADO Argentina sumará hoy otra medalla dorada cuando Bautista Saubidet complete la Medal Race de la clase RS:X, luego que ayer volviera a imponerse en la undécima regata de esta especialidad. Con ese resultado se hizo inalcanzable para sus rivales y hoy se colgará el oro. EL FÚTBOL, POR EL ORO En el cierre de la jornada del miércoles, la Selección de Fútbol Sub 23 venció 3-0 a Uruguay en semifinales con goles de Adolfo Gaich (2) y Carlos Valenzuela y mañana sábado definirá el oro en estos Juegos Panamericanos frente a Honduras, que eliminó a México por penales. LEONES FINALISTAS La Selección Masculina de Hóckey sobre Césped goleó ayer 5-0 a Estados Unidos en semifinales y así avanzó a la final, instancia en la que enfrentará a Chile por el oro y, también, por la clasificación a Tokio 2020 (será mañana sábado desde las 19.15). Los goles de Los Leones fueron marcados por Matías Paredes, Lucas Vila, Agustín Mazzilli, Maico Casella y Lucas Martínez. En tanto, Las Leonas buscarán hoy el oro y la clasificación olímpica en la final frente a Estados Unidos (desde las 19.15). PANTERAS, A SEMIFINALES La Selección Femenina de Voley consiguió ayer un gran triunfo al superar 3-0 a Brasil con parciales de 23-23, 25-19 y 25-23. Con esta victorias, las Panteras aseguraron su clasificación a las semifinales, aunque antes deberán cerrar la fase de grupos frente a Puerto Rico (hoy a las 17.00). GANARON LAS GIGANTES Después de su insólita derrota ante Colombia (por "negligencia logística" al no presentarse con el uniforme estipulado), la Selección Femenina de Básquet derrotó ayer por 73 a 59 a Islas Vírgenes y obtuvo su primer triunfo en estos Juegos Panamericanos en el cierre de la fase de grupos. Ahora, las Gigantes pelearán por terminar en el 5º puesto. NO PUDO LA PEQUE La judoca Paula Pareto perdió en semifinales frente a la cubana Vanesa Godinez y posteriormente, por molestias físicas, decidió no presentarse al combate por la medalla de bronce.

