Breves: Polideportivas

LOS ROMERO, MOTIVADOS Los hermanos Oscar y Ángel Romero se mostraron entusiasmados en su presentación como nuevos refuerzos de San Lorenzo. "Tenemos un desafío muy grande. Hay que tomarlo con mucha responsabilidad y aprovecharlo", afirmaron a Radio Continental. Con respecto a la chance de volver a compartir un equipo, ambos destacaron que "después de casi cinco años de estar separados, esta oportunidad no tiene precio". RENIERO A RACING Después de varios idas y vueltas con San Lorenzo, el delantero Nicolás Reniero se convertirá en las próximas horas en nuevo refuerzo de Racing Club a cambio de 4 millones de dólares brutos por el 80% del pase. Así, al Ciclón le quedarán poco más de 3 millones. Para La Academia es el quinto refuerzo de este mercado de pases tras las incorporaciones de Matías Rojas, David Barbona, Walter Montoya y José Luis Rodríguez Bebanz. DERROTA DE COLÓN En el inicio de la serie de Cuartos de Final de la Copa Sudamericana, Colón de Santa Fe perdió ayer 1-0 como visitante frente a Zulia de Venezuela, que marcó su único gol por intermedio de Abel Casquete Rodríguez a los 43 minutos del segundo tiempo. En la primera parte, a los 34, Gastón Díaz fue expulsado en el Sabalero. La revancha se jugará el próximo jueves en el Cementerio de los Elefantes desde las 21.30. ARRANCAN EN EUROPA Este viernes se pondrán en marcha los campeonatos de Inglaterra y Francia. Por la Premier League, Liverpool (último campeón de la Champions League) enfrentará desde las 16.00 (hora argentina) al Norwich City. Mientras que por la Ligue 1, la acción se abrirá con el duelo entre Monaco y Olympique de Lyon desde las 15.45 (hora argentina) PUMAS CONFIRMADOS El entrenador Mario Ledesma confirmó la formación titular de la Selección Argentina para recibir mañana sábado desde las 16.40 a Sudáfrica en la provincia de Salta por la tercera y última fecha del Rugby Championship 2019. El XV de Los Pumas será: Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy, Juan Figallo; Matías Alemanno, Marcos Kremer; Pablo Matera, Javier Ortega Desio, Facundo Isa; Tomás Cubelli, Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano, Jerónimo De la Fuente, Matías Moroni, Santiago Cordero; y Emiliano Boffelli. PELLA NO PUDO El bahiense Guido Pella quedó eliminado ayer en la tercera ronda del Masters 1000 de Montreal al perder 6-3 y 6-4 frente al español Rafael Nadal, N° 2 del ranking mundial y máximo favorito de este certamen que se disputa sobre superficie dura. LOS 12 DEL OVEJA Después del título en los Juegos Panamericanos de Lima, el entrenador Sergio Hernández confirmó a los mismos 12 jugadores para el Mundial de China que comenzará el 31 de agosto. Así, para esta cita, Argentina contará con los bases Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola y Luca Vildoza; los perimetrales Nicolás Brussino, Lucio Redivo, Máximo Fjellerup, Patricio Garino y Gabriel Deck; y los internos Luis Scola, Agustín Cáffaro, Marcos Delia y Tayavek Gallizi.

