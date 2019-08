El corazón provee sangre a todo el cuerpo. A fin de determinar si bombea adecuadamente, el médico puede solicitar una prueba de esfuerzo cardíaco. La prueba hace al corazón bombear con más fuerza y rapidez, y también revela posibles problemas con el flujo sanguíneo. Esforzar al corazón quizás no suene muy seguro para quien padece una afección cardiovascular, pero la prueba de esfuerzo cardíaco ofrece información importante a los médicos. "Obtenemos información acerca de la función de bombeo del corazón y, concretamente, si hay obstrucciones importantes en los vasos sanguíneos que proveen sangre al corazón", explica el Dr. Paul McKie, cardiólogo de Mayo Clinic. Hay dos tipos de pruebas de esfuerzo cardíaco. "La más común y el método preferido consiste en hacer ejercicio. El paciente camina en una cinta de andar o hace ejercicio en una bicicleta", dice el Dr. McKie. La prueba dura menos de 10 minutos y se controla la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración. Cuando alguien tiene una obstrucción, el flujo sanguíneo alrededor de la misma generalmente es suficiente mientras está en reposo. "Es solamente con el ejercicio, o sea, cuando se exige más al corazón, que no fluye suficiente sangre alrededor de la obstrucción", afirma el Dr. McKie. Cuando la persona no puede hacer ejercicio, el otro tipo de prueba es con un medicamento que simula los efectos del ejercicio sobre el corazón. El médico podría solicitar una prueba de esfuerzo cardíaco para diagnosticar una arteriopatía coronario una arritmia cardíaca. La prueba también puede determinar el tratamiento, cuando ya se ha diagnosticado una afección cardíaca.



¿Qué es una prueba de esfuerzo cardíaco?

