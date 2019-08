El servicio médico de emergencia de la ciudad asistió a Elizabeth Navarro en la calidez de su hogar a recibir a la beba Olivia Francesca. Ambas se encuentran en perfecto estado de salud. Una vez más, el Sistema de Asistencia Médica de Emergencias (SAME) ayudó a una joven a dar a luz a una beba en su domicilio. El emotivo hecho ocurrió en Las Praderas este jueves cerca de las 10 de la mañana cuando un llamado al 107 alertó que en una vivienda ubicada en la calle Verdier al 800, se encontraba una mujer con trabajo de parto. De forma inmediata, un móvil -a cargo de los médicos Mario Vizgarra, Omar Díaz y Ezequiel Graizzaro- se trasladó al lugar para asistir a la joven de 25 años, Elizabeth Navarro, que estaba a punto de parir. Minutos después y con ayuda de los médicos, nació Olivia Francesca, con un peso de 3.400 Kg. Mamá y bebé fueron trasladadas al Hospital Municipal San José, donde permanecen internadas para realizarse los controles pertinentes: ambas se encuentran en buen estado de salud.



El médico del SAME, Mario Vizgarra, posa feliz con Olivia Francesca.





Las cámaras del CIMOPU toman el momento justo cuando el SAME arriba al Hospital con la mama cargando a Olivia Francesca en sus brazos.



El SAME ayudó a una joven a dar a luz en su casa

