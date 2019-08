La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 10/ago/2019 Nuevos frentes de tormenta para UOCRA







Una empresa rosarina que realiza trabajos en la ampliación de la refinería Axion habría liquidado mal una quincena, aduciendo un plan preventivo de crisis. Mientras tanto otras empresas que empiezan a retirarse de la obra, tampoco estarían realizando correctamente las liquidaciones finales de los trabajadores desafectados. Como se sabe, el pico de empleo de mano de obra en la ampliación de la refinería Axion ya pasó. Poco a poco, las diferentes plantas se van entregando y una importante cantidad de trabajadores de la UOCRA van finalizando su relación laboral con las diferentes empresas contratistas. De hecho, el jueves fueron unos 150 trabajadores que ya no pudieron ingresar a trabajar y, según palabras de Oscar Villareal, otros 600 correrán la misma suerte en estos tres meses. A esta circunstancia, se suma el hecho de diferentes empresas no estarían liquidando correctamente las desvinculaciones de los trabajadores, e incluso una empresa con domicilio legal en Rosario, pagó la última quincena referenciándose en un plan preventivo de crisis acordado en Santa Fe. Luego de una audiencia que tuvo lugar ayer por la mañana en la delegación local del Ministerio de Trabajo, Villareal convocó a una conferencia de prensa para explicar la postura de su gremio: "Nos vimos sorprendidos por un ítem que apareció en el recibo de sueldo de nuestros compañeros y tiene que ver con el plan preventivo de crisis. Consideramos que está mal aplicado, porque además, en el gremio de la construcción aplicar esa figura es discutible. Pero, concretamente, lo que vinimos a plantear es que ese ítem está mal aplicado porque la empresa es rosarina y puede que haya cursado el recurso de crisis en Santa Fe. Pero acá estamos en la provincia de Buenos Aires y no hay ningún expediente presentado al respecto. Queremos creer que han liquidado la quincena de manera errónea por falta de conocimiento, pero ninguna autoridad laboral ni ningún representante gremial de Santa Fe puede acordar por los intereses de trabajadores de la provincia de Buenos Aires". En paralelo, si se da a lugar al procedimiento de crisis mencionado, Villareal comentó que planteará que Axion es el garante responsable y solidario mayor, de manera tal que "la diferencia en la liquidación de haberes no caiga en la espalda de los trabajadores". El gremialista también adelantó que habrá una nueva audiencia el próximo 14 de agosto, por el mismo tema. "Será clave para nosotros, porque al día siguiente cierra una nueva quincena. Creemos que en el próximo recibo de haberes no puede estar ese ítem y al trabajador se le debe pagar su salario completo". LIQUIDACION FINAL "También –agregó Villareal- le estamos pidiendo a la refinería que sea solidaria y garante con aquellas empresas que están terminando sus compromisos en la obra. Son empresas que no están cumpliendo en tiempo y en forma con los haberes de los trabajadores. Cuando se termina la relación laboral, en nuestro gremio corresponde una liquidación final que incluye aguinaldo, vacaciones y fondo de desempleo. Sin embargo, las empresas plantean que tienen dificultades económicas y no les liquidan conforme a lo que dice la Ley. La refinería tiene que velar, como garante responsable, que esto no suceda. Son 4 o 5 empresas que van planteando estas dificultades, pero 2 o 3 son las que le daban trabajo al 70% de los trabajadores que participaron de la ampliación. Puede haber dificultades reales, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Sí, en cualquier avance de obra, aparecen adicionales no previstos, o penalidades por el no cumplimiento de objetivos. Ahí, hay una pelea comercial entre la refinería y las empresas contratistas, que se la quieren trasladar al trabajador. Nosotros entendemos que ahí hay una avivada. Ellos pueden seguir discutiendo sus diferencias todo lo que necesiten, pero a los trabajadores les tienen que cumplir con los haberes y las liquidaciones finales en tiempo y en forma".

“Hay una pelea comercial entre la refinería y las empresas contratistas, que se la quieren trasladar al trabajador. Nosotros entendemos que ahí hay una avivada", señaló Villareal sobre la liquidación final de los trabajadores que van siendo desafectados.



