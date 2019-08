Ya pasó el pico de pacientes con gripe A

La Clínica Delta de Campana informó que la curva epidemiológica de la enfermedad se encuentra en retroceso, y confirmó que todos los pacientes en tratamiento evolucionan favorablemente. El director médico de la Clínica Delta de Campana, Dr. Daniel Szir, y el jefe de la Unidad de Terapia Intensiva, Dr. Diego Vela, informaron que este invierno fueron atendidos en ese centro asistencial cuatro casos confirmados de gripe A y aún resta por confirmar un caso sospechoso. Los profesionales recordaron que la vacunación contra la gripe A es altamente efectiva, y aclararon que todos los casos que se presentaron corresponden a pacientes no vacunados. La vacunación, agregaron, es especialmente recomendada en los grupos de riesgo, y en ese sentido señalaron que la única persona fallecida pertenecía a los grupos de riesgo y no había aceptado vacunarse. En términos generales, explicaron los médicos, cuando en la guardia se presenta una persona con síntomas sospechosos de portar gripe A inmediatamente se le coloca un barbijo para evitar contagios con otras personas, y ante la indicación médica se administra la medicación específica. La persona se mantiene aislada para evitar la propagación de la enfermedad las siguientes 24 horas a la administración de la medicación, que es el tiempo que la enfermedad sigue siendo contagiosa. Todas estas medidas, explicaron Vela y Szir hacen muy difícil que una persona se contagie la enfermedad dentro de la institución. En cuanto al tratamiento, los protocolos de actuación ante posibles casos de gripe A son muy estrictos, y ante la menor sospecha se hacen los análisis correspondientes a través del sistema público de salud, que también provee la medicación, ya que esta no se encuentra a la venta en farmacias. Este mecanismo de coordinación entre el sistema público y las instituciones privadas de salud funciona muy bien, y todos los pacientes fueron estudiados y medicados en tiempo y forma. Según el plan de vacunación vigente en nuestro país, los grupos de riesgo reciben la vacuna contra la gripe A de manera gratuita y son los siguientes: niños de 6 meses a 2 años, mayores de 65 años, personas con patologías de riesgo como la diabetes, con enfermedades cardíacas o respiratorias y personal que trabaja en servicios de salud. Ante la aparición de los síntomas característicos de la gripe, incluyendo fiebre alta, los Dres. Vela y Szir recomendaron consultar lo antes posible con un médico o centro asistencial, ya que como en todas las patologías, el diagnóstico temprano facilita el tratamiento.



El Dr. Daniel Szir y el Dr. Diego Vela informaron que este invierno fueron atendidos cuatro casos confirmados de gripe A y resta confirmar un caso sospechoso.



Ya pasó el pico de pacientes con gripe A

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: