Calendario Maya - Año Mago 1:

Luna 3 - Energía del Sábado 10/08/2019 - Trecena de la Mano

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip





La Luna rige las emociones purifica todo el campo emocional lo limpia y Trabaja el perdón Kin 29-Luna 3, guiada por el Caminante del Cielo. El tono 3, es dinámico, nos trae un día sin descanso. Día para trabajar los permisos que nos damos que nos negamos. A no exigirnos tanto, el tono 3 está pidiendo lo mismo que la Mano, bajar el exigente. A no sobrecargarse de cosas, de responsabilidades que no nos pertenecen. Aprender a decir no. Poner los límites donde hay que ponerlos, con la persona justa, en el momento indicado. La Luna nos ayuda a expandirnos, nos da la posibilidad de abrir nuevas puertas. Hoy nos perdonamos y perdonamos, nada de malhumor, ni ira, ni fastidios. La ciclotimia dejarla fuera, los caprichos descartados, la terquedad ausente, los resentimientos sanados, las culpas diluidas. Estos 13 días donde el objetivo es sanar, nos pone a prueba en todos los campos, Perdonar es soltar, perdonar es sanar. Sacar todas las emociones nocivas que siguen dando vuelta y vienen una y otra y otra vez, para erradicarlas de una vez por todas de nuestro interior para poder equilibrarnos. Hoy podemos estar sensibles y llorones. A agarrar pañuelitos y canalizar, que nos ayuda a hacer limpieza interior y a renovarnos. Excelente día para poner la oreja, dar consejos y para la enseñanza. ¡Buen SÁBADO lunar para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

