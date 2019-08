La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 10/ago/2019 Rincón del Tango:

Hoy; Francisco García Giménez

Por Raúl Berra







Poeta y letrista: 22 de setiembre de 1899 - 5 de marzo de 1983 Lugar de nacimiento: Buenos Aires Argentina Sus comienzos fueron de poeta, pues en la década de 1910, Mundo Argentino y otras conocidas revistas le publicaron sus versos. En 1918 escribió su primera obra teatral en colaboración de José de la Vega, la intitulada, La décima musa, que se estrenó en el teatro Variedades. Al correr del tiempo escribió en colaboración de Héctor Calcagno, Narciso Muñiz, Isais Pitaluga, de cuya lista extraemos. De los cuarenta Pa arriba, El más felíz de los maridos, Escalera Real, En el abismo, El muerto que yo vendí. Goza de buena salud, Ahora va a er la nuestra Capelletti, Laureiro y Cía, Las Uñas de la Gata. En total treinta títulos estrenados por compañías de primera categoría Pascual Carcavallo, Vitone-Pomar, hermanos Ratti, Atilio Súpparo, Cicarelli-Sapelli. Sus novelas, cuentos, ensayos fueron publicados por El Hogar, La Prensa, La Nación, Mundo Argentino y muchos otros órganos periodísticos. Publicó los libros Vida de Carlos Gardel, El Tango, asi nacieron los tangos Memorias y Fantasmas de Buenos Aires, Carlos Gardel y su época y Estampas de Tango. El primer le sirvió para escribir el argumento de la película: Se llamaba Carlos Gardel. También ha escrito Mi Noche Triste, película que glosa la vida de Contursi. Su talento, empero, está documentado en la canción popular a la cual aportó muchas canciones inolvidables tangos especialmente desde su debut en 1921 con "Zorro Gris", tango que posibilitó su conocimiento con Carlos Gardel quien lo llevó a la cera del disco, además del citado "Lo que fuiste", "Principe", "El huérfano", "Siga el Corso", "Carnaval", "La violetera", "Tus besos fueron míos", "Palomita Blanca", "la Mentirosa", "Alma en Pena", "Viva la Patria", "Prisionero", "Vajo Belgrano", "La Enmascarada", "Farolito de Papel", musicado respectivamente por compositores de arraigo como Rafael Tuegols, Anselmo Aieta, Luis Minervini, Paquita Bernardo, hermanos Lespés obras que sellaron entre interprete y autor una amistad imperecedera. Para este libro se expresó asi: "Yo era un oficinista veinteañero, cuando una tarde me llaman por teléfono donde trabajaba citándome al estudio de grabación de la Empresa Max Glucksmann, discos, nacional en los altos del cine Gran Splendid, calle Santa Fe casi esquina Callao. Allí fui Gardel, Razzano, sus guitarristas Ricardo y Barbieri estaban grabando por las bocinas, sistema acústico de entonces. En un alto de la grabación, nos presentó el director artístico Don Mauricio Godard, a quien yo ya conocía. Allí nomás con sencillez de actitud, Gardel en mangas de camisa, tomó una guitarra y con un pie sobre una silla la rasgueó y me entregó la interpretación, que en fecha próxima pasaba hacer de "Zorro Gris". No conocía bien la letra y la rellenaba con palabras de su cosecha. Lo interesante era que el artista consagrado y admirado (porque en aquel entonces ya Gardel era un predilecto del público porteño), se presentaba a realizar tal ensayo previo ante mi nobel autor juvenil, sometiédose a mi consideración. Quizá esté en esa sencillez espontánea, en ese fervor puro, ajeno al énfasis, toda la clave secreta de su genialidad, en sus centenares de canciones, citaré "Entre Sueños (Aieta-Polito), tango que llevó a Europa Gardel, "Ya estamos Iguales", "Suerte Loca", "Alegría", "Mariposita", "Bajo Tierra", "Otra vez Carnaval", "Malvón", "Rosicler", "La última cita", "Alondra", "Imaginación", "La carreta", "Valcesito Criollo", "La chiflada", "Que lo larguen", "Bailongo de los domingos", "El mortero del globito", "Lunes", "Aquellos ojos", su éxito de siempre "Barrio Pobre", con música de Vicente Belvedere, "La canción del estudiante", "El pensamiento". Las anteriores llevan música de grandes compositores: Carlos Di Sarli, Agustín Bardi, Oscar Arona, José Servidio, Luis Servidio, Elvino Vardaro, Anselmo Aieta, José Luis Padula. Fue uno de los más grandes poetas del tango.





