La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 10/ago/2019 Opinión:

Reforma laboral

Por José Abel Perdomo













José Abel Perdomo

Periódicamente los sectores más concentrados de la economía reclaman una reforma laboral que es presentada engañosamente como la adecuación a las nuevas formas de producción necesarias para mejorar la competitividad de la industria nacional y de esta manera aumentar las exportaciones argentinas creando empleos a granel y consiguiendo los dólares imprescindibles para hacer frente a la inmensa deuda externa. Sin embargo nuestra historia y la del mundo todo ha demostrado que este remanido razonamiento que endulza los oídos de muchos sólo ha dado como resultado menores salarios y peores condiciones de trabajo. Resulta ilustrativo ver que está sucediendo en el primer mundo al que permanentemente se proclama como modelo a seguir.A mediados del mes pasado miles de trabajadores de Amazon en todo el mundo acudieron a la huelga para protestar por sus condiciones laborales. Pese a que sus salarios no son para nada bajos, los empleados relataron que no pueden dejar de trabajar ni un minuto, llegando incluso a llevar recipientes, los conocidos "papagayos", para no tener que ir al baño para orinar porque si disminuyen su productividad sus remuneraciones disminuyen notoriamente y aumenta la posibilidad de ser despedido. Recordemos que la estadounidense Amazon.com, Inc. es la compañía más grande a nivel global de comercio electrónico, o sea una empresa del siglo XXI que exprime a sus empleados como si estuviéramos en el siglo XIX. Lo cierto es que las conquistas que han conseguido los trabajadores nunca se han debido a actos de humanidad de los empresarios, sino que han sido fruto de cruentas luchas que han tenido lugar en el mundo entero. Nuestra historia también está jalonada por luchas obreras, muchas de ellas sangrientas, que la versión oficial no pudo ocultar. Ante la constante presión del FMI intentaron imponerla reforma a fines del 2017 luego de las elecciones pero la movilización popular logró frenarla. Hoy vuelven a la carga demonizando al sindicalismo que con sus más y sus menos y por presión de sus bases se oponen a tal retroceso en términos humanitarios. La realidad demuestra que la feroz disminución del llamado costo laboral consecuencia de la baja de los salarios no sólo no disminuyó el desempleo sino por el contrario lo aumentó, es que por muy barato que sea las empresas no toman nuevos empleados si no los necesitan y esto es lo que está sucediendo al caer abruptamente la producción de la mayoría de la industria, sobre todo las pymes que son las mayores dadoras de trabajo al destruirse el mercado interno. Las voces de grandes empresarios que se han escuchado recientemente subrayan la pretensión de abaratar los despidos, desnudando cuáles son sus verdaderas intenciones. Seguramente su idea no es aumentar la cantidad de puestos de trabajo, sino lograr mayor miedo ante despidos baratos y poder así conseguir niveles de explotación, incluida una mayor precarización, tal como lo logrado por Amazon. Esta es una manera de seguir bajando el costo laboral al lograr que la producción se haga con menos trabajadores Amañadamente se pone como ejemplo de supuestos beneficios del convenio a la baja firmado por el sindicato para la explotación de Vaca Muerta, sin decir que los trabajadores hubieran sido contratados de cualquier manera dada la magnitud de las ganancias que se obtienen y que incluyen suculentos subsidios estatales.

