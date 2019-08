P U B L I C



Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. EL ZANJÓN DE OTAMENDI Hola buenos días, quería compartir con ustedes una foto de lo que es el frente de mi casa. Hay un zanjón enorme y los días de lluvia se inunda. En la cuadra hay muchos chicos. Me cansé de pedir ayuda y no tuve respuestas, vinieron tres veces a hacer cosas en la cuadra y las tres veces me prometieron ayuda. Soy del barrio Otamendi", dice Pilar. LA MUGRE VA AL DESAGÜE Eduardo nos manda fotos de Namuncurá y Jujuy, en Barrio Lubo. La basura que se acumula en los cordones, si no se junta se va a la alcantarilla y los días de lluvia se tapan y luego se inunda. ENORME BASURAL "Queria mostrarles la situación que estamos pasando en el Barrio Lubo en Las Tablitas. Calle Rio Negro al fondo entre Dipaoli y Pedro Omar. El recolector no llegas hasta el fondo, dobla justo en el basural y asi estamos a la espera de una respuesta. Por favor nos podran ayudar"?, dice Mahy. #QuejaVecinal Bolsas y bolsas de basura al costado de Ruta 6. Desde la Rotonda hasta atrás de Las Acacias 29 cubiertas de autos y CAMIONES. #ComoRecibimos Los vecinos que tiran, no ven la imagen que dan de su propia ciudad?. Pongan cámaras, multas y solución ambiental urgente!! pic.twitter.com/iisGlBpB8i — Daniel Trila (@dantrila) August 8, 2019 SON BUENAS #Dato Ya están reparados los semáforos de la Av. 6 de Julio y Namuncurá pic.twitter.com/VFQl4DhbyT — Daniel Trila (@dantrila) August 9, 2019

10 de Agosto de 2019:

Quejas Vecinales

