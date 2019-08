La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 10/ago/2019 Gómez Centurión aseguró que "no hubo 30 mil desaparecidos"







El precandidato presidencial del Frente Nos, Juan José Gómez Centurión, aseguró que "no hubo 30.000 desaparecidos" durante la última dictadura militar, al tiempo que subrayó que parte de su plataforma electoral incluye "una ley de pacificación que revisa todas las sentencias írritas" contra represores. "No hubo 30.000 desaparecidos. No los niego yo, los niega la aritmética y la historia, los desaparecidos son menos 8.000. Yo defiendo la verdad y de los 70 se sale con la verdad", sostuvo el veterano de Guerra de Malvinas y ex militar carapintada. En declaraciones al canal América, el postulante "provida" defendió la aplicación del "2x1" a represores condenados por delitos de lesa humanidad, ya que subrayó que "es legal y corresponde a todo procesado". En ese sentido, Gómez Centurión remarcó que su espacio propone "una ley de pacificación que revisa todas las sentencias írritas".



