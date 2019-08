La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 10/ago/2019 Campanenses de Primera:

"Está siendo un ejemplo", señaló el entrenador de San Lorenzo, quien mantiene relegado al delantero campanense. Relegado en la consideración de Juan Antonio Pizzi, el presente y el futuro del campanense Nicolás Blandi en San Lorenzo son una incertidumbre. Una situación que se acentúa por la llegada de refuerzos como los hermanos paraguayos Oscar y Ángel Romero y la eliminación del Ciclón de la Copa Libertadores. Así, en los últimos días, los intentos de Botafogo de Rio Janeiro por incorporarlo fueron mucho más que una posibilidad que no se concretó en su momento por el cierre del libro de pases en Brasil, aunque todavía sigue viva. En este contexto, el entrenador Azulgrana se deshizo ayer en elogios para el delantero nacido en nuestra ciudad: "No le he dado mayores explicaciones a Nico. Yo lo voy a reconocer públicamente: él está siendo un ejemplo. Está llevando el liderazgo del grupo como yo pretendo que lo haga un líder. No tengo ningún tipo de reproches hacia él. Está a disposición mía para cuando yo lo disponga. Si a mí me preguntasen cómo me gustaría que fueran los profesionales, yo pondría a Nico como ejemplo. Quisiera tener un plantel de 35 Blandis", explicó Pizzi en declaraciones a Fox Sports.

