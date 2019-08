La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 10/ago/2019 Liga Campanense:

Ganaron Defensores de La Esperanza y Lechuga en dos pendientes de la primera rueda del Grupo A















El Verdinegro superó 2-0 a Desamparados y quedó a dos puntos del líder Villa Dálmine. Mientras que Lechuga derrotó 2-1 a Malvinas y sigue creciendo en la tabla. Este fin de semana no habrá fecha debido a las Elecciones Primarias. Entre miércoles y jueves, en cancha de Las Campanas, se disputaron dos partidos pendientes del Grupo A del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol. Y Defensores de La Esperanza y Lechuga sumaron sendas victorias para seguir afirmándose en la tabla de posiciones. "El Defe" superó 2-0 a Desamparados con goles de Pablo Godoy y Facundo Fernández y consiguió así su novena victoria en el certamen. De esta manera llegó a los 28 puntos y se acomodó en el segundo puesto de la zona, apenas dos unidades por debajo del líder Villa Dálmine (30), único equipo que lo venció hasta el momento. Por su parte, Lechuga le ganó 2-1 a Malvinas con goles de Braian Regini y Jean Franco Mazzei y obtuvo su sexta victoria en este Torneo Oficial de Primera División (Jonathan Mendoza anotó para Malvinas). Así, Lechuga llegó a los 18 puntos y se afirmó en el sexto puesto, a dos unidades de Deportivo San Cayetano y Deportivo San Felipe (20). Pero tiene un partido menos que "el Sanca" y dos menos que el Aurinegro, por lo que sus ilusiones de avanzar en la tabla están más vigentes que nunca. Este fin de semana, la Liga Campanense no programó encuentros del Torneo Oficial de Primera División dadas las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se desarrollarán este domingo.

DEFENSORES DE LA ESPERANZA QUEDÓ A DOS PUNTOS DE VILLA DÁLMINE. HOY JUEGA EL SELECCIONADO FEMENINO El Seleccionado Femenino de la Liga Campanense de Fútbol enfrentará esta tarde como visitante a San Pedro por la tercera fecha de la Zona A del Región Pampeana Norte del Torneo Nacional. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas en el estadio municipal de la vecina ciudad. Hasta el momento, las dirigidas por Eduardo Gómez han sufrido dos derrotas: 0-2 en el debut ante La Plata y 0-3 frente a San Nicolás el pasado miércoles. Por su parte, San Pedro tampoco ha sumado puntos: cayó 5-1 ante San Nicolás en el debuta y luego perdió 2-0 con La Plata. Por la presentación del Seleccionado, este fin de semana no habrá jornada del Torneo Femenino de la Liga Campanense #LigaCampanense En un pendiente de la fecha 9 del Grupo A, Lechuga superó este jueves 2-1 a Malvinas con goles de Braian Regini y Jean Franco Massei. Así llegó a los 18 puntos en 10PJ. pic.twitter.com/cOQJZ3GpFV — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 9, 2019 #LigaCampanense En un pendiente de la Fecha 8 del Grupo A, Defensores de La Esperanza venció ayer 2-0 a Desamparados con goles de Pablo Godoy y Facundo Fernández y se consolidó en la 2da posición de la zona. Este jueves, en un pendiente de la F9, Lechuga se mide ante Malvinas. pic.twitter.com/hsxSLxcktL — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 8, 2019 ULTIMO MOMENTO #LigaCampanense Se suspendió el debut de los Seleccionados Sub 13 y Sub 15 que debían jugar hoy en cancha de Las Campanas frente a La Plata por la 2da fecha de la Zona E de la Región Pampeana Norte. pic.twitter.com/jJ7cttb7VG — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 10, 2019

Liga Campanense:

Ganaron Defensores de La Esperanza y Lechuga en dos pendientes de la primera rueda del Grupo A

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: