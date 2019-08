La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 10/ago/2019 Liga Campanense:

El pasado sábado en el predio del Lechuga se desarrolló una nueva jornada. En cambio, la actividad programada para hoy fue suspendida por malas condiciones climáticas. El Torneo Infantil que organiza la Liga Campanense de Fútbol continúa con su desarrollo: el pasado sábado se disputó la quinta jornada con partidos de las cuatro categorías que conforman este certamen. Los resultados de esa fecha y las posiciones actualizadas son las siguientes en cada categoría: CATEGORÍA 2005/06 Resultados: Puerto Nuevo 3-0 Lechuga; Desamparados 4-1 Casa de Día Padre Aníbal; Otamendi 8-0 Leones Azules; Atlético Las Praderas "B" 6-0 Albizola; Las Palmas 4-0 La Josefa; Defensores de La Esperanza 3-1 Mega Juniors; Deportivo Río Luján 3-0 Ciudad de Campana; Atlético Las Praderas "B" PG-PP Atlético Las Praderas "A". Posiciones: 1) Las Palmas, 16 puntos; 2) Otamendi, Río Luján y Atlético Las Praderas, 13 puntos; 5) Puerto Nuevo, 11 puntos; 6) Defensores de La Esperanza, 9 puntos; 7) Lechuga, 7 puntos; 8) Leones Azules, 6 puntos; 9) Ciudad de Campana y Mega Juniors, 5 puntos; 11) Desamparados, Albizola y La Josefa, 3 puntos; 14) Casa de Día Padre Aníbal, 1 puntos; 15) Atlético Las Praderas, sin puntos. CATEGORÍA 2007/08 Resultados: Lechuga "B" 7-0 Leones Azules; Puerto Nuevo 3-0 Mega Juniors; Casa de Día Padre Aníbal 2-0 Otamendi; Ciudad de Campana 4-0 Desamparados; Defensores de La Esperanza 2-2 Deportivo Río Luján; Las Praderas "A" PG-PP Las Praderas "B"; La Josefa PG-PP Lechuga "A". Posiciones: 1) La Josefa, 16 puntos; 2) Puerto Nuevo, 15 puntos; 3) Lechuga "B", 12 puntos; 4) Ciudad de Campana, 11 puntos; 5) Defensores de La Esperanza, Mega Juniors y Casa de Día Padre Aníbal, 10 puntos; 8) Deportivo Río Luján y Atlético Las Praderas "A", 6 puntos; 10) Otamendi, 4 puntos; 11) Desamparados y Leones Azules, 1 punto; 13) Atlético Las Praderas "B" y Lechuga "A", sin puntos. CATEGORÍA 2009/10 Resultados: Defensores de La Esperanza 2-0 Tavella; Santa Florentina 4-0 Atlético Las Praderas "B"; Deportivo Río Luján "A" 5-2 Albizola; Mega Juniors 3-0 Otamendi; Casa de Día Padre Aníbal 2-1 Leones Azules; Deportivo Río Luján "B" 5-0 La Josefa; Lechuga 0-0 Atlético Las Praderas "A". Posiciones: 1) Lechuga, 13 puntos; 2) Santa Florentina, 12 puntos; 3) Casa de Día Padre Aníbal, 11 puntos; 4) Deportivo Río Luján "B", Atlético Las Praderas "B" y Deportivo Río Luján "A", 10 puntos; 7) Mega Juniors, 9 puntos; 8) Defensores de La Esperanza, 8 puntos; 9) Albizola, 7 puntos; 10) Atlético Las Praderas "A", 4 puntos; 11) Otamendi, 2 puntos; 12) Leones Azules, Tavella y La Josefa, sin puntos. CATEGORÍA 2011/12 Resultados: Atlético Las Praderas "B" 2-0 Tavella; Santa Florentina 4-0 Deportivo Río Luján "B"; Deportivo Río Luján "A" 4-0 Albizola; Mega Juniors 2-0 Lechuga; La Josefa "A" 1-1 La Josefa "B"; Casa de Día Padre Aníbal 3-0 Deportivo San Felipe; Deportivo Río Luján "B" PG-PP Atlético Las Praderas "A"; Santa Florentina PG-PP Defensores de La Esperanza. Posiciones: 1) Santa Florentina, 18 puntos; 2) La Josefa "A", 16 puntos; 3) Deportivo Río Luján "A", 15 puntos; 4) Mega Juniors, 12 puntos; 5) La Josefa "B", 10 puntos; 6) Atlético Las Praderas "B" y Lechuga, 9 puntos; 8) Casa de Día Padre Aníbal, 7 puntos; 9) Deportivo Río Luján "B", 4 puntos; 10) Tavella y Albizola, 3 puntos; 12) Atlético Las Praderas "A", Deportivo San Felipe y Defensores de La Esperanza, sin puntos. JORNADA SUSPENDIDA. La sexta fecha estaba programada para disputarse este sábado, pero las malas condiciones climáticas de ayer llevaron a los organizadores a suspender esta jornada.

LA CATEGORÍA 2005/06 DE LAS PALMAS LIDERAS SU CAMPEONATO. HOY DEBUTAN LOS SELECCIONADOS SUB 13 Y SUB 15 Recibirán a La Plata en cancha de Las Campanas. Los Seleccionados Sub 13 y Sub 15 de la Liga Campanense de Fútbol tenían previsto comenzar hoy su participación en el Torneo Nacional, sin embargo su debut se ha suspendido: Integran la Zona E de la Región Bonaerense Pampeana Norte y después de haber quedado libres en la primera fecha, hoy recibirán a los combinados de La Plata por la segunda jornada. Estaba previsto el encuentro en cancha de Las Campanas, donde los Sub 13 jugarían desde las 13.00, mientras que los Sub 15 lo harían desde las 14.30 horas. En la primera fecha, La Plata se midió como local con Chascomús, el otro integrante de esta Zona E, y festejó en ambas categorías: en Sub 13 se impuso por 7-0, mientras que en Sub 15 ganó 3-2.

