La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 10/ago/2019 Breves: Fútbol







BOCA: COPA ARGENTINA El próximo martes 13, Boca Juniors se enfrentará con Almagro por los 16vos de Final de la Copa Argentina en un partido que se disputará en el estadio Ciudad de La Plata y que será televisado por TyC Sports. El DT Gustavo Alfaro aprovecharía este encuentro para hacer debutar al italiano Daniele De Rossi en el Xeneize. RIVER, SIN PIEDAD Dado el parate por las Elecciones, River Plate disputó ayer un amistoso frente a All Boys, que será rival de Villa Dálmine en la Primera Nacional. Y el Millonario no tuvo piedad con el conjunto de Floresta: en dos tiempos de 35 minutos se impuso 7-0 con goles de Matías Suárez (3), Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Lucas Martínez Quarta y Jorge Carrascal. LANÚS, A BARRACAS En otro amistoso disputado ayer, Lanús venció 3-0 a Barracas Central con goles de Leonel Di Plácido, el arquero Elías Gómez (en contra) y Marcelino Moreno. El Guapo revolucionó días atrás el mercado de pases de la Primera Nacional al confirmar las contrataciones del lateral izquierdo Clemente Rodríguez y del delantero Mauro Matos. GANÓ LIVERPOOL En el inicio de la Premier League, Liverpool goleó 4-1 ayer al Norwich City. Hoy se medirán West Ham vs Manchester City, Bournemouth vs Sheffield United, Brunnley vs Southampton, Crystal Palace vs Everton, Watford vs Brighton y Tottenham vs Aston Villa. LYON EN FRANCIA En el comienzo de la Ligue 1, Olympique de Lyon venció 3-0 como visitante a Monaco. Por la primera fecha hoy jugarán: Olympique de Marsella vs Reims, Angers vs Bordeaux, Brest vs Toulouse, Dijon vs Saint Etienne, Montpellier vs Rennes y Niza vs Amiens. PUMAS VS SPRINGBOOKS Esta tarde, la Selección Argentina de Rugby cerrará su participación en el Rugby Championship 2019 recibiendo a Sudáfrica en la provincia de Salta. En este encuentro estará en juego el título, dado que los Springbooks dependen de sí mismos para coronarse campeones (están un punto por encima de Nueva Zelanda, que antes se mide con Australia). El partido se jugará desde las 16.40 y será transmitido por ESPN. El XV de Los Pumas que confirmó el head coach Mario Ledesma estará integrado por Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy, Juan Figallo; Matías Alemanno, Marcos Kremer; Pablo Matera, Javier Ortega Desio, Facundo Isa; Tomás Cubelli, Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano, Jerónimo De la Fuente, Matías Moroni, Santiago Cordero; y Emiliano Boffelli. SAN LORENZO VS CLEVELAND El actual tetracampeón de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) y bicampeón de la Liga de Las Américas (LdA), San Lorenzo de Almagro, jugará el 7 de octubre un nuevo amistoso contra una franquicia de la NBA: será frente a Cleveland Cavaliers en el Rocket Mortgage FieldHouse. El anuncio lo hizo la cuenta oficial de Twitter de Cleveland. Así, el Ciclón volverá a jugar contra un equipo de la NBA luego de haberse enfrentado a Toronto Raptors en octubre del 2016. En aquella ocasión, los entonces conducidos por Julio Lamas cayeron 122-105.

