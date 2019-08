La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 10/ago/2019 Resfrío común







Diagnóstico La mayoría de las personas con un resfriado común pueden ser diagnosticadas por sus signos y síntomas. Si tu médico sospecha que tienes una infección bacteriana u otra enfermedad, podría ordenar una radiografía o distintas pruebas para excluir otras causas de tus síntomas. Tratamiento No hay una cura para el resfriado común. Los antibióticos no son útiles en contra de los virus del resfriado común y no deben utilizarse a menos de que se trate de una infección bacteriana. El tratamiento está dirigido a aliviar los signos y síntomas. Las ventajas y desventajas de los remedios contra el resfriado usados comúnmente incluyen: Analgésicos. Para la fiebre, el dolor de garganta y de cabeza, muchas personas recurren al paracetamol (Tylenol, otros) u otros analgésicos leves. Usa el paracetamol por un periodo lo más corto posible y sigue las instrucciones de la etiqueta para evitar efectos secundarios. Ten cuidado con el uso de aspirina en niños y adolescentes. Los niños y adolescentes que se están recuperando de síntomas de varicela o parecidos a los de la influenza nunca deben tomar aspirina. Esto se debe a que la aspirina se ha relacionado con el síndrome de Reye, una enfermedad poco común que podría poner en peligro la vida cuando se presenta en los niños. Atomizadores para descongestionar la nariz. Los adultos pueden usar gotas descongestivas o aerosoles por hasta cinco días. Su uso prolongado puede causar síntomas de rebote. Los niños menores de seis años no deben usar gotas o aerosoles descongestivos. Jarabes para la tos. La Food and Drug Administration (FDA) y la American Academy of Pediatrics recomiendan firmemente no darles medicamentos para el resfriado de venta sin receta a niños menores de 4 años. No hay evidencia útil de que estos remedios sean benéficos y seguros para niños. Estilo de vida y remedios caseros Para sentirte lo mejor posible cuando estás resfriado, intenta: Tomar muchos líquidos. El agua, el jugo, caldos claros o el agua de limón tibia son buenas opciones. Evita la cafeína y el alcohol, ya que pueden deshidratarte. Comer sopa de pollo. La sopa de pollo y otros líquidos tibios pueden ser reconfortantes y suavizan la congestión. Descansar. De ser posible, no asistas a la escuela o al trabajo si tienes fiebre o mucha tos, o si te sientes mareado después de tomar los medicamentos. Esto te dará una oportunidad de descansar y reducirá las posibilidades de que infectes a otros. Ajustar la temperatura y la humedad en tu habitación. Mantén tu habitación cálida pero no muy caliente. Si el aire es seco, un humidificador o vaporizador puede humectar el aire y ayudar a aliviar la congestión y la tos. Mantén el humidificador limpio para evitar el crecimiento de bacterias y moho.



