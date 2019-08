La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 10/ago/2019 Nutrición: 10 frutas y verduras que debes comer en invierno







En invierno son comunes las enfermedades respiratorias, especialmente en niños y ancianos, sin embargo, estás se pueden evitar si se aprovechan las propiedades nutricionales de ciertas frutas y verduras. Las frutas y verduras que mejor resisten el invierno son las que tiene una coloración más oscura de sus hojas, como por ejemplo el brócoli y la col. Estas verduras al igual otras, ofrecen vitaminas y minerales que refuerzan el sistema inmunológico en beneficio de la salud para hacer frente a resfríos y gripes. Entre estas podemos destacar: Verduras 1. Cebollas Ideales por sus propiedades antisépticas y mucolíticas, es decir, sebe inhalar el aroma que desprende esta verdura para eliminar la mucosa de las vías respiratorias. 2. Espinacas Sus hojas, al igual que las de acelgas, contiene vitamina A y B9, este último conocido como ácido fólico, muy recomendado para mujeres embarazadas o que estén lactando. 3. Nabo Aunque sus raíces son una fuente rica de vitamina C y E, el exceso de su consumo puede provocar gases. La mejor forma de aprovechar sus propiedades es comerlo crudo macerado en limón por 10 minutos. 4. Habas Muy ricas en fibra y minerales como potasio, magnesio, hierro, zinc y sodio. Sin embargo, para evitar las flatulencias se debe comer acompañado de hierbas aromáticas como el comino o ajo. 5. Coles La col de Bruselas, el brócoli y la coliflor contienen azufre que sirve como antioxidante para el cuerpo, además de vitamina C y ácido cítrico. Se deben consumir cocidas en caldo por no más de 10 minutos. Frutas 6. Naranjas y mandarinas Las vitaminas A, B1, B2 y C que contienen además de sus minerales, no solo previenen de las gripes comunes en invierno, también refuerzan el sistema digestivo evitando el estreñimiento. 7. Manzanas Aunque se trate de un fruto otoñal, se puede consumir en invierno y en todas las épocas del año, porque son una de las frutas más completas nutricionalmente. Además, las personas que deseen aprovechar la temporada fría para hacer dietas deben incluir la manzana en su consumo diario. 8. Peras Otra fruta disponible a lo largo del año, que contiene excelentes propiedades antioxidantes que controlan el colesterol. Se puede consumir cruda y preparada en dulces y compotas. 9. Fresas Una fruta con propiedades desinflamatorias que alivian los dolores de garganta. Además de nutrir al cuerpo de vitamina C y fibra. 10. Kiwi Poseen el doble de vitamina C que una naranja, además de estimular la reparación celular también posee propiedades anticoagulantes, por lo que su consumo es recomendado en personas con enfermedades cardiovasculares.



Nutrición: 10 frutas y verduras que debes comer en invierno

