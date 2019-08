La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/ago/2019 Con las PASO, hoy comienza el proceso para definir al próximo Intendente de Campana











MAS DE 80 MIL VOTANTES Este año, Campana tendrá más de 80 mil personas habilitadas para votar: 80.707 son argentinos, mientras que 2.039 son extranjeros, quienes sólo podrán elegir candidatos a nivel municipal y provincial. El porcentaje de asistencia a las PASO 2015 fue del 76%, mientras que en las PASO 2017 estuvo apenas por encima: 77%. Así, de mantenerse esos niveles, hoy estarían votando alrededor de 63.500 personas en nuestra ciudad. NOTICIA RELACIONADA: PASO 2019:

Quiénes son y qué propuestas tienen los vecinos que quieren gobernar la ciudad Nuestra ciudad cuenta con cinco candidatos, aunque ningún Frente presenta internas. Los postulantes son Sebastián Abella, Rubén Romano, Axel Cantlon, Brenda Reymundo y Aníbal Valdivia. Hay más de 80 mil personas habilitadas para votar. Este domingo se realizarán las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y, así, en nuestra ciudad comienza el proceso para definir al próximo Intendente de Campana. Será la tercera vez que para elegir jefe comunal se utilice este sistema de Primarias y Generales que está vigente desde las Elecciones Legislativas de 2009. Las PASO tienen dos funciones fundamentales: dirimir internas en los diferentes Frentes que se presentan y "filtrar" camino a las Generales a los precandidatos que no cuentan con un mínimo acompañamiento (aquellas listas que no superan el 1,5% de los votos quedan "eliminadas" y no avanzan a octubre). Los antecedentes de Primarias en nuestra ciudad para Elecciones Ejecutivas marcan que en 2011 se presentaron nueve precandidatos a Intendente sin interna alguna y que los nueve avanzaron a las Generales que finalmente le darían la reelección a Stella Maris Giroldi. Así, en ese año no se dirimieron internas en ningún frente ni se "filtró" ninguna precandidatura. El escenario fue diferente en 2015: se presentaron once precandidatos a Intendente con internas en tres espacios. Así, las PASO definieron tres candidatos por internas: Sebastián Abella le ganó a Axel Cantlon en Cambiemos; Stella Maris Giroldi superó a Oscar Trujillo en el Frente para la Victoria; y Guillermo Bentancourt postergó a Analía Reynoso en el Frente de Izquierda. Y, además, "eliminó" a cuatro precandidatos que no alcanzaron el 1,5% de los votos (Carlos Tasistro, de Compromiso Federal; Lautaro Ríos, de Patria Grande; Rita García, de Progresistas; y Lucía Carpano, del Frente Popular). Entonces, de aquellos once precandidatos iniciales solamente llegaron cuatro a las Generales de octubre (Abella, quien sería el ganador, Giroldi, Juan Ghione y Bentancourt). Cuatro años después, en este 2019, el panorama ya luce acotado desde el comienzo: en esta oportunidad, en nuestra ciudad solo habrá cinco precandidatos sin internas en ningún Frente. Abella busca la reelección a través de Juntos por el Cambio; Rubén Romano encabeza el Frente de Todos; Axel Cantlon lidera localmente a Consenso Federal; Brenda Reymundo se postula por el Frente de Izquierda-Unidad; y Aníbal Valdivia lo hace por el Frente NOS. Todo indica que los cuatro primeros cuentan con los sufragios necesarios para avanzar a las Generales, mientras que el apoyo al Frente NOS es todavía una incógnita. Entonces no sorprendería que en octubre de este año se repita un escenario similar a lo ocurrido cuatro años atrás, aunque con una variante que podría ser significativa. La polarización entre Abella y Giroldi de 2015 podría repetirse en esta oportunidad entre Abella y Romano, mientras que el FIT mantendría su cuarto lugar. La diferencia estaría en la tercera posición: cuatro años atrás, ese rol lo ocupó un peronista como Ghione, mientras que este año asoma allí el vecinalismo de extracción radical que encabeza Cantlon. Así, el escenario podría asemejarse más a lo ocurrido en la Elección Legislativa de octubre de 2017, a donde llegaron Cambiemos (actualmente Juntos por el Cambio), el hoy Frente de Todos dividido en tres espacios diferentes (Unidad Ciudadana, Frente Un País y el Frente Justicialista), la UV Más Campana (que ahora está en Consenso Federal) y el Frente de Izquierda. En esos comicios de octubre de 2017, Cambiemos ganó con el 41,7% de los votos, y le sacó 13 puntos de ventaja a Unidad Ciudadana (ya con Romano a la cabeza). Sin embargo, la sumatoria de los porcentajes de los tres espacios peronistas de dicha elección alcanzaba el 41% (UC obtuvo 28,7%, Un País logró 8,5% y el Frente Justicialista sumó 3,8%). Claro está: la evolución del voto es un proceso dinámico y eso hace imposible predecir lo que sucederá hoy tomando como fuente las últimas elecciones. Incluso, esa dinámica ha mostrado diferencias importantes entre Primarias y Generales de un mismo año: en nuestra ciudad, en 2017, el Frente Cambiemos mejoró en 8 puntos su performance de agosto a septiembre. Pero, dado el escenario de este 2019 en Campana, sin internas y casi sin precandidaturas a "eliminar", las PASO seguramente funcionarán como esa "gran encuesta" que cada fuerza deberá saber aprovechar camino a octubre cuando realmente se defina lo que está en juego. LAS LISTAS LOCALES Cinco Frentes cuentan en esta oportunidad con precandidatos a Intendente en nuestra ciudad. Sus listas locales y sus candidatos a Presidente y Gobernador son: JUNTOS POR EL CAMBIO Presidencia: Mauricio Macri Gobernación: M. Eugenia Vidal Intendencia: Sebastián Abella Concejales: Mariela Schvartz, Luis Gómez, Romina Vulich, Javier Contreras, Karina Sala, Ernesto Meiraldi, Ángela Medina, Gastón Barrios, Andrea Román y Juan Pablo Larrosa. Consejeros Escolares: Nelda García, Hugo Taboada y Gilda Bonatti. . FRENTE DE TODOS Presidencia: Alberto Fernández Gobernación: Axel Kicillof Intendencia: Rubén Romano Concejales: Soledad Calle, Oscar Trujillo, Stella Maris Giroldi, Marco Colella, Georgina López, Rolando Herrera, Paola Garello, Emanuel Vera, Mariana Quiroga y Joel Vallomy. Consejeros Escolares: Alejo Sarna, Marisa Leiss y Nahuel Rivas Karlic. . CONSENSO FEDERAL Presidencia: Roberto Lavagna Gobernación: Eduardo Bucca Intendencia: Axel Cantlon Concejales: Carlos Gómez, Gilda Gentili, Alberto Craibe, Claudia Giordano, Gustavo Ahumada, Celeste Norese, Sergio Fernández, Marta Daniele, Gabriel Badino y Rosineide Bezerra Lola. Consejeros Escolares: Nora Amondaray, Víctor Romero y Sandra Moreno. . FRENTE DE IZQUIERDA Presidencia: Nicolás Del Caño Gobernación: Christian Castillo Intendencia: Brenda Reymundo Concejales: Pablo De Lucía, Mariana Fernández, Alejandro Calderón, Analía Reynoso, Mar-celo Monges, Cintia Maldonado, Leandro Viana, Paola Bonucceli, Ezequiel Olivera y M.Luz Iglesias. Consejeros Escolares: Bruno Maldonado, Manuela Aberasturi y Mariano Saleh. . FRENTE NOS Presidencia: Juan José Gómez Centurión Gobernación: Gustavo Álvarez Intendencia: Aníbal Valdivia. Concejales: Luis Peralta, Juana Mabel Pérez, Alejandro Gonzá-lez, Juana Adela Gutiérrez, Josué Viera Veneziani, Cintia Logrado Núñez, Pablo E. Díaz, Lorena Sarli, Josué Gabotti Rottet y Claudia Giraudo. Consejeros Escolares: Sandra Ortellado, Mauro Sayago y Ángela Rodríguez. PRECANDIDATOS LOCALES:

Sebastián Abella, Rubén Romano, Axel Cantlon, Brenda Reymundo, Aníbal Valdivia UN FUERTE OPERATIVO POLICIAL CUSTODIARÁ LA VOTACIÓN Mientras que dentro de las escuelas el Ejercito se encargará de las urnas, afuera brindará seguridad la Policía, cuyos 62 efectivos estarán coordinados por Comisaría Primera. El patrullaje por los barrios se mantendrá inalterado. La veda se mantiene hasta las 21. La jornada electoral demandó el despliegue de un importante operativo de seguridad que, en lo que respecta a las fuerzas provinciales, está coordinado por la jefatura de la Comisaría Primera de Campana. Tal como está previsto en el artículo 71 del Código Electoral Nacional, la veda comenzó 12 horas antes del inicio de los comicios (a las 20 de este sábado). Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, el expendió de alcohol en bares y cervecerías se suspendió en horario, mientras que la actividad se prolongó hasta las 24. No abrieron locales bailables. La Policía tiene la orden de apostarse a las 6 de la mañana hasta tres horas después de finalizada de la votación. Mientras que el Ejercito tendrá a cargo la custodia de las urnas en el interior de los establecimientos de votación, dos efectivos policiales custodiarán el exterior. En total, estarán afectados 62 efectivos pertenecientes a Comisaría Primera, Policía Local, Comisaría de la Mujer y Comando Patrulla. Asimismo, fuentes policiales remarcaron que el patrullaje de las diez cuadrículas en las que se divide la ciudad continuará sin alteraciones. Además, abre dos móviles extra para asistencia en centros de votaciones y alrededores. Por su parte, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y Caballería estarán "recargados en base", listos para actuar ante cualquier situación de emergencia. A las 18, hora de cierre de los comicios, los policías apostados en cada establecimiento cerrarán sus puertas, haciendo ingresar a toda la gente que todavía no haya votado para que pueda terminar de hacerlo.

Con las PASO, hoy comienza el proceso para definir al próximo Intendente de Campana

