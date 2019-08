La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/ago/2019 PASO 2019:

En las PASO de este domingo son cinco los vecinos que se presentan como precandidatos a intendente: Sebastián Abella (Juntos por el Cambio), Rubén Romano (Frente de Todos), Axel Cantlon (Compromiso Federal – Más Campana), Brenda Reymundo (Frente de Izquierda) y Aníbal Valdivia (Frente Nos). La Auténtica Defensa confeccionó un breve perfil de cada uno y resumió sus principales propuestas para seguridad, obra pública, salud, transparencia de gobierno y la costanera. SEBASTIAN ABELLA (nació el 7 de agosto de 1976 en Campana. De profesión comerciante, desarrolló en paralelo una extensa trayectoria como piloto de automovilismo, llegando a competir en las categorías TC Pista, TC Mouras y otras. Comenzó a militar activamente en política en el año 2005 de la mano de Propuesta Republicana (PRO). En 2013, luego de ganar de manera categórica las PASO, lideró la boleta del Massismo que ganó las elecciones legislativas y obtuvo una banca en el Honorable Concejo Deliberante. Dos años después volvería a imponerse en las PASO y lograr en las generales la intendencia para Cambiemos, terminando así con 20 años de gobiernos peronistas en la ciudad. Tiene una hija. PROPUESTAS El intendente refirió que sus propuestas para un eventual segundo mandato quedan explícitas en el plan de gobierno que viene llevando a cabo y que no merecen discutirse en las instancias de PASO. En rasgos generales, continuaría con los lineamientos de su gestión actual. ANIBAL VALDIVIA (59) nació el 7 de mayo de 1960 en Zárate, pero hace 41 años que está radicado en Campana. A los 17 ingresó a la Prefectura Naval Argentina. Fue destinado a Río Grande (Tierra del Fuego) durante el litigio con Chile. En 1982 fue afectado por el Comando Albatros al teatro de operaciones de Malvinas. Como prefecto realizó decenas de capacitaciones. Se retiró de la fuerza hace 5 años. Fue director del CIMOPU entre 2012 y 2014. Además, es árbitro de fútbol colegiado en AFA. Está casado, tiene 3 hijos y 5 nietos. PROPUESTAS Seguridad: Modernización de las fuerzas locales. Formación de nuevos cuadros con personal especializado. Tolerancia cero a la violencia de género. Combatir el narcotráfico local. Salud: Construir un nuevo polo sanitario para descentralizar el servicio municipal y llevarlo cerca de los barrios. Transparencia: Honestidad y disciplina de todos los funcionarios públicos. Obra Pública: Construcción nuevo cuartel de bomberos en zona sur. Continuidad al plan de pavimentación, agua potable y gas. Gran polideportivo municipal. Costanera: Construir verdadero paseo costanero con balneario saneado e instalaciones deportivas para brindarle recreación a la población sin recursos para acceder a un club privado. BRENDA REYMUNDO (28) es docente de historia egresada del Instituto 15. Trabaja en escuelas secundarias de la ciudad y zona de isla. Empezó en política dentro de agrupaciones de derechos humanos y medioambiente, pero fue en 2010, cuando asesinaron al militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, que se involucró activamente. Es referente del movimiento local de mujeres e integrante de la agrupación feminista Pan y Rosas. En 2017 fue candidata a concejal por el Frente de Izquierda. PROPUESTAS Obra pública: Escuelas y viviendas populares para terminar emergencia habitacional y generar trabajo. Marcha atrás con rezonificaciones para defender parques ecológicos. Salud: Cobertura de salud gratuita y estatal. Entrega de medicamentos gratuitos para quienes necesitan. Más presupuesto en recursos y salarios. Lucha por la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito. Seguridad: Terminar con la política de encierro y mano dura. Trabajo estable para la juventud, repartiendo horas de trabajo. Plan de becas integrales educativas. Transparencia: Terminar con el sueldo de privilegio del intendente y funcionarios: que todos cobren como una maestra u obrero calificado, en línea con los legisladores y concejales del FIT. Costanera: Que no siga siendo promesa de campaña de todos los gobiernos. Respeto al camino de sirga para permitir uso destinado al esparcimiento y recreación de las familias y jóvenes. AXEL CANTLON (44) nació el 10 de septiembre de 1974 en Campana. Es abogado y docente universitario. Trabajó en el Poder Judicial bonaerense y desde el 2000 lo hace en el Administración Pública Nacional. Nieto del exintendente Calixto Dellepiane, arrancó en política a los 16 dentro de la Juventud Radical de Campana y continuó en el brazo universitario de la UCR, Franja Morada, entidad que representó en diversos cargos. Fue titular del Comité Radical Campana y convencional provincial. Ingresó al HCD en 2011 y lo volvió a ser en 2017 encabezando la lista del frente vecinal Más Campana. Está casado y tiene 2 hijos. PROPUESTAS Seguridad: Garitas con presencia policial permanente en todos los barrios. Confeccionar una base de datos sobre denuncias delictivas y definir plan de acción. Obra Pública: Participación a los vecinos en la definición de las prioridades. Zanjeos, agua potable y cloacas donde falten. Inversión en infraestructura escolar. Salud: Sumar camas y especialistas en el Hospital. Regionalizar los CAPS. Promover la inversión privada mediante la exención impositiva. Transparencia: Hacer cumplir las normas de acceso a la información pública y de transparencia de gobierno que están vigentes. Costanera: Convertirla en un centro histórico que se integre al circuito de las calles Rocca, San Martín y Belgrano, accesible a todos los vecinos de Campana. RUBEN ROMANO (69) nació en Campana el 11 de abril de 1950. Estudió medicina en la Universidad Nacional de La Plata. Trabajó más de 30 años en la salud pública, dentro de la que desarrolló una extensa carrera en el Hospital Municipal San José. En 2015 comenzó a participar activamente en política. En 2017 encabezó la lista de Unidad Ciudadana y fue electo concejal. Está casado, tiene 4 hijos y 4 nietos. PROPUESTAS Seguridad: Intensificar la prevención. Atender las distintas problemáticas que pueden rodear la actividad delictiva, como la droga, la marginalidad y el abandono escolar. Obra Pública: Continuar con las obras en barrios y el centro. Reactivar el servicio de mantenimiento y realizar tareas preventivas. Priorizar la demanda vecinal. Salud: Mayores recursos para el sistema público. Descentralizar el Hospital y refuncionalizar los centros de salud barriales. Entrega de medicamentos para jubilados y carenciados. Transparencia: Promover el gobierno abierto. Mayor acceso a la información pública y publicación on line de las cuentas municipales. Costanera: Recuperar y defender el espacio público. Impulsar zona verde para la recreación. Juegos, parquizado y áreas deportivas. Galpones ferroviarios destinados a cultura para niños y jóvenes. NOTICIA RELACIONADA: Con las PASO, hoy comienza el proceso para definir al próximo Intendente de Campana



