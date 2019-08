La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/ago/2019 Desmienten versión que aludía al faltante de anestesista en el Hospital







El Secretario de Salud Meiraldi aseguró que el servicio de anestesia funciona con normalidad. La incertidumbre se generó a partir de un cartel advirtiendo lo contrario, atribuido al Dr. Luis De La Canal, que fue colocado al costado de una de las carteleras internas del Hospital San José. "Se informa que el servicio carece de Anestesista para las urgencias este fin de semana" dice un cartel hecho a mano y pegado a un costado de una de las carteleras del Hospital San José. El mismo está fechado ayer, y supuestamente firmado por el Dr. Luis De La Canal. La foto del cartel circuló por las redes sociales, además de la versión atribuida al trabajador municipal Juan Carlos Shöenfeld (bajo el seudónimo Juan Carlos Otamendi) quien habría afirmado en su muro de Facebook: "Hospital. Casi muere parturienta y su bb. Esperaron anestesia 1 h 40’" (SIC); y otra publicación ampliatoria: "Abella no cubre deuda con anestesistas y hoy no se opera. Derivan a Zárate las urgencias". La respuesta del Secretario de Salud, Ernesto Meiraldi, no tardó en llegar, también a través de las redes sociales y la reproducimos a continuación: "Por este medio y por todo el que tenga a mano desmiento que hoy y mañana en el hospital San José se carecerá de anestesista. No hay ningún inconveniente con este servicio de anestesia ni riesgo alguno para los pacientes. Jamás pensé que hubiera gente de tan bajo nivel moral como para inventar por interés político una falsa noticia que genera incertidumbre en los numerosos pacientes que se atienden en nuestro hospital. Les pido por favor compartan este mensaje para llevar tranquilidad a la gente. Por si les interesa el anestesista se llama Antonio Mendieta. La nota que andan subiendo es falsa. Las comunicaciones institucionales del hospital que se colocan en los lugares indicados deben ser firmadas y selladas por algún director y/o por mí. Lo que muestran es una nota escrita a mano por un jefe cosa que dudo haya hecho y sin autoridad alguna para hacerlo si es que lo hizo".

Meiraldi desmintió la versión a través de su Facebook y dudó que el cartel haya sido escrito por el Dr. De La Canal.

