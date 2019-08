La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/ago/2019 Trepan al balcón y roban 2 bicicletas







Fue sobre 9 de Julio y Las Heras, a metros de la delegación de la Prefectura. Los vecinos del barrio están preocupados porque se trata de una seguidilla de robos en los alrededores. Pidieron un domo a la Municipalidad. Fueron dos jóvenes, menores de 25 años, quienes a primera hora de la noche robaron dos bicicletas de alta gama que se encontraban en el balcón del primer piso del edificio de 9 de Julio y Las Heras, mientras los moradores cenaban y miraban tranquilamente televisión. "Uno se quedó abajo y el otro escaló e incluso rompió la red de protección. El vecino contó que escuchó un ruido extraño y cuando salió al balcón, las bicicletas ya no estaban y alcanzó a tomar del tobillo al ladrón que ya estaba bajando, pero se le zafó", relató una vecina a La Auténtica Defensa, al tiempo que señaló que el edificio se encuentra a media cuadra de las oficinas céntricas de Prefectura Naval y a poco más de una cuadra del asiento de la Policía Federal en la ciudad. El delito tuvo lugar días atrás, pero es uno de varios que tuvieron lugar en el sector en pocas semanas. De hecho, se supone que los mismos delincuentes fueron quienes ingresaron por los fondos de la casa de los Herrera, sobre la calle Las Heras, y se llevaron dinero en efectivo y algunas alhajas. "Fueron vistos por la chica de la agencia de quiniela de Las Heras y Mitre. Uno estaba afuera de "campana", y vio saltar al otro hacia la calle por el paredón del patio y salieron corriendo hacia 9 de Julio", comentó la misma fuente. A estos dos hechos, se le suma un tercero: los Herrera no sólo confirmaron a este medio que ingresaron a su domicilio, sino también que días después, encontraron la persiana metálica que protege la bicicletería con evidentes signos de haber sido forzada, aunque no lograron ingresar al negocio. Un cuarto delito habría sido cometido a pocas cuadras del lugar, sobre Santa María de Oro, en el domicilio de la familia Burroni. Según el relato, fueron a cenar a "El Palenque" de Balcarce y 25 de Mayo, restaurante cercano a su domicilio. Cuando volvieron, encontraron la sorpresa. "Estamos muy preocupados en el barrio, y armamos un grupo de Whatsapp para estar prevenidos. Este era un barrio tranquilo, y muchos dejan la puerta de la cocina, que da al patio, sin llave. Pero las cosas están cambiando. Tenemos la sensación de que están observando y estudiando nuestros movimientos. También hicimos una nota al municipio para ver si nos pueden poner un domo de vigilancia en la esquina de Las Heras y Mitre", concluyó la fuente.



Uno de los ladrones trepó hasta el balcón del primer piso y otro esperaba abajo. Se llevaron 2 bicicletas de alta gama.



Trepan al balcón y roban 2 bicicletas

