"Esto es una fiesta" Luego de la ceremonia de premiación, los remeros argentinos del 8+ se brindaron para las cámaras de TyC Sports y fue Rodrigo Murillo el encargado de hacer las veces de cronista, recibiendo el audio de Gonzalo Bonadeo y manejando la nota con el micrófono en un clima de algarabía que no escondían. Por el contrario: con un parlante y música, incluso pusieron a bailar a personal de la organización del evento. "Esto es una fiesta", resumió Murillo en el comienzo de la nota. "Se nos dio después de 48 años de buscarla. Yo hace tres Panamericanos que corro el Ocho y veníamos pegándole siempre en el palo, así que estamos felices, muy felices, de haber logrado esta medalla de oro", señaló el campanense. Seguidamente, su coterráneo Joel Romero fue muy escueto, pero tampoco escondió su alegría: "Estamos muy felices, muy contentos y ahora vamos a festejar", aseguró el remero del Campana Boat Club, quien tuvo su primera vez con la Selección absoluta y festejó el triunfo de manera muy efusiva sobre el bote, todavía en el agua. Luego de varios idas y vueltas con Bonadeo, en el cierre de la nota, Murillo se acomodó en el centro con su compañero Ariel Suárez y juntos celebraron ser dos de los cuatro deportistas con más medallas Panamericanas en la historia argentina, con la complicidad de quienes corrieron juntos el Doble Par en Rio de Janeiro 2007 (fueron medalla de plata) y también ayer el Ocho en Lima, doce años después. Con los campanenses Murillo y Romero y una actuación extraordinaria, Argentina volvió a ganar la tradicional prueba de Ochos de los Juegos Panamericanos después de 48 años. Con este triunfo, Joel logró su primera medalla Panamericana, mientras que Rodrigo cosechó su novena presea e igualó el record argentino. El remo argentino vivió ayer una jornada histórica que en nuestra ciudad rebotó especialmente. Es que después de 48 años, Argentina volvió a imponerse en la tradicional prueba de Ochos masculinos en los Juegos Panamericanos y lo hizo con dos campanenses en la tripulación: Joel Romero, debutante en la Selección absoluta, y Rodrigo Murillo, un veterano guerrero de mil batallas, que con la victoria de ayer sumó su novena medalla panamericana y ahora comparte el record argentino. Fue una regata intensa y extremadamente ajustada, con cinco botes en menos de 3 segundos de distancia al llegar al parcial de 1.500 metros. Argentina, con Agustín Díaz liderando el bote desde la posición de stroke, llegó segunda al primer parcial, perdió una posición al llegar a la mitad de la carrera y se mantuvo 3° al llegar a los tres cuartos de la prueba, siempre con Cuba adelante y Chile segundo. Pero en los 500 metros finales, Argentina explotó: a pura garra, "con huevo" (como aseguró Murillo ante las cámaras de TyC Sports luego de ganar el oro en M2x) y una entrega conmovedora pasó al primer puesto. Y en los últimos 150 metros resistió estoicamente la embestida del ocho chileno, que finalmente terminó a medio segundo de distancia. Cuba completó el podio, mientras que Brasil, México y Estados Unidos ocuparon los tres puestos restantes. La tripulación del M8+ de Argentina estuvo conformada por Agustín Díaz (Club de Regatas La Plata), Axel Haack (Tigre Boat Club), Rodrigo Murillo (Club San Fernando), Iván Carino (Club San Fernando), Francisco Esteras (Club de Remo Teutonia), Ariel Suárez (Club de Remo Teutonia), Agustín Scenna (Atlantis Mar del Plata), Joel Romero (Campana Boat Club) y el timonel Joel Infante (Club Mendoza de Regatas). Los entrenadores nacionales fueron Martín Cambareri, Jorge Enriquez y Pablo Susini. Esta fue la primera regata puntuable de Joel Romero (que corrió en la posición de bow o 1) en la Selección Nacional mayor, si tenemos en cuenta que la que corrió hace algunos días fue solo para el reparto de andariveles de la final y que en ella Argentina reguló sus fuerzas. Y fue la primera medalla panamericana para el representante del Campana Boat Club. En cambio, para Murillo (representante del Club San Fernando) fue su novena medalla panamericana, lo que lo ubica junto a la palista Sabrina Ameghino, al ciclista Walter Pérez y ahora también junto al remero Ariel Suárez, como el máximo medallista panamericano de la historia del deporte argentino. Argentina no se consagraba campeona panamericana en M8+ desde los Juegos Panamericanos de Cali 1971, regata en la que fue parte de la tripulación el gran Alberto "Gringo" Demiddi, considerado unánimemente como el mejor remero de la historia argentina. En aquella ocasión, el ocho nacional estuvo integrado además por Hugo Aberastegui, Alfredo Martín, Oscar Villarruel, Ignacio Ruíz Díaz, Ricardo Rodríguez, Guillermo Segurado, Alejo Del Cano y Raúl Mazerati. Ayer concluyeron las pruebas de Remo en Lima 2019 y Argentina, además del oro del 8+ también sumó una medalla de plata en Single Scull femenino (Milka Kraljev) y un bronce en Single Scull masculino (Brian Rosso). De esa manera terminó con 9 medallas en total: 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. El equipo que terminó como campeón de la regata Panamericana fue Chile, que obtuvo 8 medallas en total, pero 4 de ellas de oro (4-2-2). El podio lo completó Cuba, con 10 preseas en total, pero solo 2 doradas (2-3-5).

LAS CUATRO MEDALLAS CAMPANENSES EN EL FESTEJO DEL 8+ TRAS LA PREMIACIÓN: RODRIGO MURILLO ENSEÑA SUS TRES PRESEAS JUNTO AL ORO DE JOEL ROMERO. SIETE OROS MÁS En la jornada de ayer, Argentina sumó además del histórico triunfo del 8+ en Remo, otras siete medallas de oro al menos hasta el cierre de esta edición y cuando todavía restaban las finales del Fútbol Masculino y los 1.500 metros libres femeninos con la participación de Delfina Pignatiello, confirmada, a sus 19 años, como abanderada argentina para la ceremonia de clausura de estos Juegos Panamericanos de Lima 2019. En Hockey sobre Césped, la Selección Masculina venció ayer 5-2 a Canadá en la final del certamen. De esta manera, Los Leones no sólo consiguieron la medalla dorada, sino que también se quedaron con la clasificación a Tokio 2020, donde intentarán defender el título logrado en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016. En Pelota, ayer llegaron tres preseas doradas. Primeramente, la pareja conformada por Pablo Fusco y Alfredo Villegas superó 2-0 (15-6 y 15-11) en la final de Frontón Pelota de Cuero a los cubanos Armando Chappi y Fredy Fernández; luego, en la definición Trinquete Pelota de Goma femenino, Cynthia Pinto y María Lis García superaron 2-1 (8-15, 15-9 y 10-4) a las uruguayas María Miranda y Camilia Navillat; y finalmente, la pareja conformada por Sebastián y Santiago Andreasen conquistó la prueba de Trinquete Pelota de Goma masculina al superar 2-0 a los mexicanos Isaav Pérez y Daniel García y así cerró el trío de medallas doradas argentinas en Pelota. En Ciclismo, en la prueba de Ruta, Maximiliano Richeze se quedó con el oro después de no haber podido competir en la Madison porque en el vuelo a Lima le extraviaron los elementos necesarios para participar de ese evento. En Yachting, Paula Salerno, Javier Conte e Ignacio Giammona terminaron primeros en la Medal Race en la categoría Lightning mixto y se colgaron la medalla dorada. Así finalizaron el torneo en el primer lugar de la tabla con 22 puntos, superando a Brasil y Ecuador, que completaron el podio. En Tiro, la pareja integrada por Eugenia González Briozzo e Iván Nikolajuk conquistó la medalla dorada al ganar la prueba mixta compuesta de Tiro con Arco. El binomio argentino venció en la final a la dupla conformada por María José Zebadua y José del Cid Carrillo, de Guatemala, por 153-152 y logró así la primera medalla dorada de arquería de la historia en Juegos Panamericanos. Al cierre de esta edición, la cosecha total de Argentina en "Lima 2019" era de 94 medallas: 30 de oro, 33 de plata y 31 de bronce. Una actuación histórica, dado que se transforma en la más prolífica del país en un Juego Panamericano disputado en el extranjero (solo fueron mejores las performances de Buenos Aires 1951 y Mar del Plata 1995).



LOS ARGENTINOS DEL 8+ EN LO MÁS ALTO DEL PODIO Y CON SUS MEDALLAS DORADAS. EL RECORD DE MURILLO: SUS NUEVE MEDALLAS PANAMERICANAS El remero Rodrigo Murillo llegó ayer a nueve medallas a lo largo de sus cuatro participaciones en Juegos Panamericanos y de esa manera igualó la cosecha record de Walter Pérez (ciclismo) y Sabrina Ameghino (canotaje) junto a su compañero Ariel Suárez (también 9), con quien logró su primera presea en Rio de Janeiro 2007 en Doble Par y también la última, en el 8+ de ayer en Lima 2019. El detalle de estos podios logrados por el campanense (tres oros, cuatro platas y dos bronces) es el siguiente: RIO DE JANEIRO 2007 1) Plata en M2x (doble par) junto a Ariel Suárez. GUADALAJARA 2011 2) Oro en M4- (cuatro sin) junto a Joaquín Iwan, Sebastián Fernández y Agustín Silvestro. 3) Bronce en M8+ (ocho) junto a Mariano Sosa, Agustín Silvestro, Ariel Suárez, Diego López, Joaquín Iwan, Sebastián Fernández, Sebastián Claus y Joel Infante (timonel). TORONTO 2015 4) Plata en M2x (doble par) junto a Cristian Rosso. 5) Bronce en M4x (cuádruple par) junto a Brian Rosso, Ariel Suárez y Cristian Rosso. 6) Plata en M8+ (ocho) junto a Joaquín Iwan, Axel Haack, Ariel Suárez, Francisco Esteras, Iván Carino, Diego López, Agustín Díaz y Joel Infante (timonel). LIMA 2019 7) Oro en M2x (doble par) junto a Cristian Rosso. 8) Plata en M4x (cuádruple par) junto a Brian Rosso, Ariel Suárez y Cristian Rosso. 9) Oro en M8+ (Ocho) junto a Joel Romero, Ariel Suárez, Iván Carino, Axel Haack, Francisco Esteras, Agustín Díaz, Francisco Esteras, Agustin Scenna y Joel Infante (timonel).

MURILLO LEVANTA BIEN ALTO LA BANDERA ARGENTINA EN EL FESTEJO DEL OCHO EN EL AGUA.

“Estoy muy contento, muy emocionado. No se nos dio en Toronto, pero nos pudimos preparar mejor para Lima y ahora estamos muy felices”.

