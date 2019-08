La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/ago/2019 Correo de Lectores:

Búsqueda de Daniel Ezequiel Vello

Por Ester María Mendoza (Madre)







A QUIEN CORRESPONDA Me dirijo a usted con el fin de solicitar su colaboración y amplia difusión para ubicar el paradero de mi hijo DANIEL EZEQUIEL VELLO de 21 años de edad, domiciliado en el Paraná de las Palmas Km 83 (sector islas) de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires. Daniel se ausentó de nuestro hogar para dirigirse a una casa vecina (ubicada justo enfrente a escasos 200 nts) con el objetivo de cargar la batería de su teléfono celular, ya que en nuestra vivienda no contamos con energía eléctrica, el día 25 de julio de 2019. Para ello tuvo que cruzar el río en un kayak, aproximadamente a las 19 hs, no regresando hasta el momento. Cabe señalar que sus hermanas menores, quienes estaban a su cuidado lograron observar el desembarco en la otra costa. Mi hijo tiene tez trigueña, mide 1,75 de estatura, ojos marrones claros y al momento de ausentarse llevaba pantalones de color azul, tipo gabardina, abrigo de polar de color negro, botas de goma de color negras, con el también llevaba una bolsa de nylon donde guardaba su celular y cargador. Luego de 10 días suspendieron la búsqueda oficial, por parte de Prefectura, sin darme explicaciones. Me encuentro desesperada y aparentemente sin respaldo de la justicia. Es por ello que solicito su ayuda para que esto trascienda en los medios masivos de comunicación locales, provinciales y nacionales. Cualquier información comunicarse al Tel. 011-15-30007553. ESTER MARIA MENDOZA (Madre) DNI: 24596562



