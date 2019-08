Efemérides del día de la fecha: 11 de agosto

DÍA DEL NUTRICIONISTA Celebrado desde el año 1974, en este día se conmemora el nacimiento del doctor Pedro Escudero, el "padre de la nutrición en América". Pedro Escudero nació el 11 de agosto de 1887 en Buenos Aires. En 1902 egresó de la Facultad de Ciencias Médicas con Medalla de Honor. En 1905 fue Jefe de Servicio del Hospital de Rawson, puesto que ocupó durante 23 años, y Jefe de Sala V del Hospital de Clínicas. En 1928 fundó el Instituto Nacional de la Nutrición, la primera organización de América Latina que estudiaba las enfermedades relacionadas con la nutrición, que se encargaba de brindar asesoramiento técnico al Estado sobre los problemas nutricionales de la población. En 1937 creó la Cátedra de Clínica de la Nutrición en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. En 1941 creó la Asociación Argentina de Nutrición y Dietología y, cinco años después, la Cátedra de Cocina Dietoterápica. Otro aporte que hizo fueron las Leyes de la Alimentación. Falleció en el año 1963 en Buenos Aires. FALLECE ROBIN WILLIAMS Robin McLaurin Williams nació el 21 de julio de 1951 en Illinois, Chicago. Hijo de Robert Todd Williams, ejecutivo de la Ford Motor Company, y McLaurin Smith Williams, actriz y modelo, el pequeño Robin tuvo una infancia solitaria en la que pasaba sus días creando personajes que le hacían compañía; fanático del comediante Jonathan Winters, siempre hacía reír a sus compañeros de colegio. En 1967 se muda a San Francisco, donde empieza a estudiar ciencias políticas en el Claremont Men´s College y toma cursos de improvisación. Más adelante se va California y comienza a estudiar actuación en College of Marin, es en este entonces cuando sus dotes de actuación lo destacan de los demás y recibe una beca para estudiar en la Academia Juilliard de Nueva York. Su carrera empezó en San Francisco haciendo stands up en el Holy City Zoo club; en California se presentaba en el club de comedia The Comedy Store, lugar en el que llamó la atención del productor George Schlatter, quien le hizo una audición y lo incluyó en el elenco del especial de la NBC "The Great American Laugh Off" del año 1977. Williams tenía sólo 5 minutos pero como era demasiado gracioso extendió su presentación a 15 minutos, en palabras Schlatter: "la gente no podía creer lo que estaba viendo". Asimismo, en el año 1977, debutó en la gran pantalla con la película "Can I Do It ´Till I Need Glasses?", "¿Puedo hacerlo hasta que necesite lentes?", haciendo de él mismo. Un años después, debutó en la serie "Mork & Mindy" interpretando a un extraterrestre hasta el año 1982. A partir de allí se volvería imparable. Entre sus películas se pueden mencionar "La sociedad de los poetas muertos" (1988), "Un hombre perdido en el tiempo" (1993), "Papá por siempre" (1993), "Jumanji" (1995), "Flubber" (1997), "Patch Adams" (1998) y la trilogía de "Una noche en el museo" (2006, 2009 y 2014). Falleció a los 63 años en el año 2014 en Paradise Cay, California. SE ESTRENA LA PELÍCULA "A HARD DAY´S NIGHT" Un día como hoy en el año 1964, los Beatles estrenaban su primera película "A Hard Day´s Night" en Estados Unidos. Rodada en pleno furor de la "Beatlemania" por el estudio cinematográfico United Artist, la película se grabó en 16 semanas por creer que el fanatismo por la banda se extinguiría después del verano; suposición errada, ya que, el film fue un sensacional éxito que arrasó con la taquilla y, al año siguiente, ganó el Óscar en la categoría "Mejor Banda sonora" y "Mejor guion original". En la misma aparecen las canciones "A hard day´s night", "If I fell", "I should have known better", "All my loving", "Can´t buy me love" y "I´m happy just to dance with you". Una curiosidad es que el título de la película proviene de una frase que dijo Ringo Starr al terminar un ajetreado día de trabajo; primero dijo "It´s been a hard day", "ha sido un día difícil", e inmediatamente se corrigió al notar que había oscurecido exclamando "¡night!", "¡noche!", surge así "A hard day´s night".

