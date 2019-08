La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/ago/2019 Opinión:

Analizamos en perspectiva algunos datos económicos de la economía real, y sus atajos financieros. Entre el cuatro trimestre de 2015 y el primero de 2019 la economía argentina se contrajo -5,2%. La recesión se hizo más aguda en el último año. Entre el cuatro trimestre de 2015 y el primero de 2019, la inversión privada y pública cayó -20%. Es decir, no hubo actividad real en los últimos cuatro años. El consumo apenas se incrementó 2,3% en el período, mientras las importaciones cayeron -5% y el gasto público -12%. En una economía pequeña como la argentina, el grueso de la producción doméstica -especialmente de las PyMEs- se destina al mercado interno. En una economía pequeña y abierta como la argentina, ante la inmediata e irrestricta apertura a las importaciones, muchas PyMEs abandonaron sus líneas de producción para dedicarse exclusivamente a la comercialización. Eso trajo consecuencias sobre el empleo y la producción, que se dieron de manera gradual pero serían persistentes. Entre 2016 y 2017, la economía contó con el beneplácito del efecto del cambio de gobierno. Las importaciones aumentaban, sustituyendo producción local, e ingresaban inversiones financieras de corto plazo, que no demoraron en salir del país ante las malas perspectivas económicas. La producción industrial se desplomó: entre el cuarto trimestre de 2015 y el primero de 2019, cayó -16%. La volatilidad del tipo de cambio que se acentuó a mediados de 2017, al tiempo que la economía empezaba a dolarizarse como señal de desconfianza, terminó por desalentar cualquier inversión productiva. La suba de las tasas de interés para contener la salida de dólares también ahogaba financieramente los emprendimientos productivos. El aumento de las tarifas de los servicios públicos operó en igual sentido, empobreciendo a trabajadores. Las empresas que no cerraban, acumulaban stocks, y eso también contribuyó al estancamiento económico y el aumento del desempleo. En 2017 el gobierno revisó las metodologías de las series de inflación y empleo, y discontinuó su publicación respecto de años previos. Pero podemos hacer un contraste con los datos recientes, en el primer trimestre de 2017, la tasa de desempleo de la provincia de Buenos Aires fue 10,9% y en el primer trimestre de 2019 fue 12,3%. La inflación fue 24,8% en el año 2017 y 55,8% en lo que va de 2019. El fin de este cuento breve ocurre en junio de 2018 cuando el gobierno firma un acuerdo con el FMI. Para recuperar confianza, inversiones y estabilizar la suba de precios.







