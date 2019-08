Publicidad A la hora de elegir un nuevo destino para conocer, normalmente prevalece el estado de ánimo, querer descansar o realizar un viaje itinerante visitando países o regiones, donde la motivación puede ser paisajística, arquitectónica, etc. En esta edición nos vamos a concentrar en un mix muy interesante que ofrece México, concretamente Chiapas, uno de los 34 estados del país, sobre el Pacífico Sur de México, donde se palpa el interior del país y la hospitalidad de su gente, con el agregado paisajístico y arqueológico, que es una verdadera locura, y a esto sumemos las playas….pero vamos por partes. A Chiapas muchos la asocian directamente con el subcomandante Marcos, líder y portavoz del grupo indigenista mexicano denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ante todo, pedimos que despeguen esta idea de la cabeza, que sepan separar un momento histórico, que nada tiene que ver con las maravillas que este espacio tiene para ofrecerles, ni tampoco con inseguridad o cualquier otra asociación que puedan hacer. La mejor época para visitar esta región es entre diciembre y mayo, aunque pueden hacerlo todo el año. En estos meses, la ventaja es que las temperaturas no son tal elevadas, con lo cual pueden recorrer y andar como mayor comodidad. Para un itinerario que comienza en México DF, Oaxaca es un muy buen primer punto, al NO del estado. Inmediatamente de pasar esta hermosa ciudad de la que hablaremos en otra ocasión, tocamos Tehuantepec para cortar esos 600 Km del trayecto que separa con San Cristóbal de las Casas. Pero antes vamos a pasar por el Canón del Sumidero, y en este punto ya estamos dentro de Chiapas. Esta maravilla que esculpió la tierra se trata de una falla geológica que se abrió hace millones de años y se convirtió en un estrecho cañón con impresionantes murallones que se elevan a más de 1.000 metros. La profundidad del río supera los 250 metros en algunos sitios, uno se siente realmente chiquito. La navegación dura aproximadamente dos horas y vale la pena hacerlo, sin dudas. Además de las explicaciones del guía van a poder ver la fauna nativa del lugar: cocodrilos, monos arañas, pelícanos. En caso que no quieran navegar tienen distintos miradores desde donde van a encontrar muy buenas panorámicas. Y llegamos a San Cristóbal de las Casas y acá empieza a sentirse en la piel lo autóctono del destino. Este precioso pueblo colonial, fundado en el siglo XVI es un típico destino del interior de cualquier país americano que esté ligado a la cordillera. Sus casas de colores muy bien conservadas, un ambiente bohemio y mujeres con sus ropas típicas es lo que caracteriza al punto más visitado de todo el estado. El Mercado local, muy cercano al centro, implica meterse de lleno en los ingredientes y costumbres que caracterizan a estas gentes. Los monumentos arquitectónicos más destacables son su catedral, el Templo y ex convento de Santo Domingo de Guzmán y el Templo de la Merced. Hay varios museos, cuatro de ellos muy curiosos e interesantes: el Museo de la Medicina Maya, Museo de Trajes Regionales, Museo del Ámbar (a este realmente la vale la pena dedicarle un rato) y Museo Mesoamericano del Jade. Cerca de la ciudad hay varios parques ecológicos que vale la pena conocer si tienen algo más de tiempo. Una de las cosas que sobresale en esta región es la presencia de cascadas. Hay varias realmente, y no tiene sentido clasificarlas, pero si contarles que 2 de ellas son surrealistas. Se trata de las cascadas de Agua Azul y Misol - Ha, famosas por su color turquesa. Hay sectores donde pueden nadar sin problema, pero como todo gran atractivo, se va masificando con el paso del tiempo. Los colores resaltan porque si bien el agua es increíble, corre sobre piedra caliza y se encuentra dentro de la Selva Lacandona, con los cual el contraste de tonos y estímulos es mágico. Sería imposible resumir todo lo que ofrece este rico estado por una cuestión de espacio, pero no queremos dejar de lado a Palenque. Se trata de una zona arqueológica de templos y ruinas mayas que están casi flotando en el medio de la selva. Es uno de los complejos más importantes y visitados de todo México, Patrimonio Mundial de La UNESCO. Aseguramos que se van a quedar mudos contemplando la majestuosidad con la que se abrió paso en la historia esta cultura. Los guías y lugareños aseguran que el 90 % de las construcciones están todavía ocultas bajo tierra, pero al menos descubierto hasta ahora, cuenta con la pirámide escalonada de mayor tamaño de los mayas, y a diferencia de Chichen Itzá, donde prohibieron escalarla, en Palenque pueden subir sus escaleras. Y como siempre nos gusta terminar con un plato y copa en mano, no se olviden de comer los tamales de elote y de chipilín, los plátanos machos acompañados de crema y queso ni tampoco se olviden de tomar el típico café y chocolate espumoso de la zona.

Vuelos y Vacaciones:

Chiapas

Por Lic. Guillermo Ceballos

