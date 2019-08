La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/ago/2019 Discapacidad:

El sufragio también incluye

Por Silvina Cotignola













Silvina Cotignola

La accesibilidad electoral implica eliminar las barreras que impiden a las personas con diversas discapacidades participar el día del acto eleccionario y consecuentemente ejercer su legítimo derecho a votar. Lo que hay que saber para evitar arbitrariedades. Si una persona tuviera discapacidad visual (ceguera o baja visión) podrá ingresar al cuarto oscuro con la persona que el votante elija, y si se encontrara acompañada por un perro guía o de asistencia, podrá ingresar también, junto a aquella. Pero, más allá de estas opciones, puede solicitarse al presidente de mesa, en caso de necesidad la correspondiente asistencia. Todas estas modalidades para ejercer el sufragio se las llama "voto asistido". Sin perjuicio de lo mencionado, toda persona con cualquier clase, tipo, y grado de discapacidad o con alguna limitación física, permanente o transitoria, puede echar mano de esta clase de asistencia para ejercer su derecho como cualquier otro ciudadano, cuente o no con el conocido "CUD" certificado único de discapacidad. La persona elegida por la PCD para concretar el voto asistido, ingresará al cuarto oscuro junto a aquella. Deberá exhibir su documento de identidad, y sus datos personales quedarán inscriptos en el padrón electoral. Pero debe aclararse, que esa persona asistente, no podrá durante el mismo día del acto eleccionario, cumplir dicha función con otras personas que se encuentren en idéntica circunstancia. Asimismo, si la persona con discapacidad concurriera sola al lugar donde va ejercer su derecho cívico, podrá solicitarle al presidente de su mesa aquella asistencia. En tal caso, el presidente no tendrá limitaciones, para asistir a todas las personas con discapacidad que requirieren de su colaboración. Por otro lado, exigir que los edificios donde se realice el acto eleccionario posean rampas de acceso y desplazamiento, dentro de los mismos, es también un recaudo legal a tener en cuenta. De igual modo, exigir que existan indicaciones claras y que se prevean dispositivos que permitan que las PCD visuales puedan conocerlas es también un legítimo derecho. Para que todo ello, no de lugar a conductas arbitrarias y muchas veces discriminatorias, las autoridades de mesa deberán estar debidamente capacitadas para cumplir dichas funciones y de esa forma estar correctamente entrenados para brindar los apoyos que cada ciudadano con discapacidad pudiere llegar a necesitar. Atento lo descripto, debe precisarse que esta materia cuenta con un marco normativo específico, más que importante a tener en cuenta el día de hoy. Así pues, el voto asistido se encuentra enmarcado en la Ley 26.774 que permite que el elector con discapacidad visual o cualquier clase de limitación permanente o transitoria, que le dificulte la emisión de su sufragio, podrá solicitar dicha asistencia. Las autoridades de mesa, deberán facilitar la firma del padrón a la PCD, preguntándole explícitamente a la persona, que tipo de apoyo necesita para materializar su voto, desde, donde prefiere colocar la lapicera hasta hacerlo con su huella digital, debiendo considerarse también a quienes firmen con la boca o el pie. Pero si ninguna de estas variantes pudieran ser aplicadas por el elector con discapacidad, el presidente de mesa está habilitado para firmar en su lugar, consignando la observación correspondiente y siempre en presencia de aquel. La normativa vigente también prevé el establecimiento de cuartos oscuros accesibles (COA) los cuales deben estar ubicados en lugares cómodos, de fácil acceso y correctamente señalizados. En cuanto a las personas con discapacidad mental o intelectual, todas ellas podrán eregirse como electores hábiles, salvo que tuvieren una explícita restricción judicial para ello, entendiéndose por tal, una sentencia judicial que declare su incapacidad. De allí, que ninguna persona podrá considerarse intérprete de este derecho, toda vez, que si el individuo se encuentra inscripto en el referido padrón, todo indica que se halla autorizado para emitir su voto. Por tanto, el denominado voto asistido alcanzará a todos aquellos que se encuentren inscriptos en el padrón electoral, aunque se encontrasen internados en centros de salud mental. Podrá advertirse, que si se presentase algún conflicto en que fuere parte alguna persona con discapacidad, independientemente de su clase, pueden articularse diversas acciones que le garanticen aquel derecho, el que se reitera solo puede ser limitado, restringido o anulado por una explicita resolución judicial. Cualquier otra conducta, se interpretará como un acto típicamente discriminatorio conforme lo instituido por la Ley 23.592 y obviamente teniendo en todo momento como norte los postulados previstos por la conocida Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, art 29, atento a que la misma por imperio del art 75 inc 22 de la Carta Magna, no solo tiene jerarquía constitucional sino que por tal razón, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, consecuentemente es de cumplimiento exegético. Por ello amigos, vuelvo a invitarlos a "Ejercer sus Derechos porque su ejercicio no constituye meros privilegios". Silvina Cotignola / Abogada especializada en Discapacidad y Familia / smlcoti@hotmail.com

Por Silvina Cotignola

