La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/ago/2019 Pedro Gatti: el coleccionista de tesoros











EL TRENCITO DE LA ALEGRÍA Corría el año 1968 cuando los Gatti junto a Altieri (dueño del Cine Campana), "Toto" Bastanzo (el dueño de Tropicana) y los Rimoli (dueños del Hotel Waldorf); armaron el famoso trencito que se utilizaba para recorrer la ciudad: "Tenía 3 o 4 recorridos, íbamos para el lado del río y el de Dalmine. Campana es muy pintoresco y yo trataba de mostrar lo más lindo". Gatti recuerda con emoción que para los carnavales, en la Rivadavia (hoy Rubén Varela) trajeron comparsas de Buenos Aires y que fue un espectáculo: "Tengo muy lindos recuerdos del trencito". Lo que comenzó siendo la afición de un niño de 10 años terminó convirtiéndose en el "Museo del Anticuario", un espacio en el que cada sala es un fiel testimonio de la historia campanense. La alpargatería de los González siempre tenía un invitado rondando su hogar, un niño curioso e inquieto que acompañaba a la familia tardes enteras. Se llamaba "Pedrito" Gatti y vivía junto a sus abuelos en la calle Rawson, una casa común y corriente con la particularidad de tener una puerta que se comunicaba con toda la esquina; una puerta a la que el pequeño se dirigiría todos los días y con entusiasmo giraría el picaporte sabiendo que en unos cuantos pasos se encontraría con la querida familia González. Sería en una de esas tantas visitas en la alpargatería que Pedro quedaría maravillado con la inmensa cantidad de revistas de "El Gráfico" apiladas en un cuartito, su mirada no pasaría desapercibida por la familia que decide regalarle las hojas del medio de la revista. Rebosando de alegría resguardó cual tesoro aquellas hojas en la vuelta a casa. Los días pasarían y lo que pareció ser una afición infantil se terminó convirtiéndose en la primera colección de Pedro Gatti. Conforme transcurren los años, el trabajo y las responsabilidades lo alejaron del coleccionismo hasta que un día se entera que los Juegos Bonaerenses para adultos mayores tenían una categoría denominada "patrimonio histórico": "Ahí fue cuando me picó el asunto volver a juntar cosas". Así, Pedro comenzó a armar su colección que, con tanto cariño y empeño, presentó orgulloso ante el jurado de los Juegos que decidió eliminarlo en 3 ocasiones. Sin embargo, Pedro no se daría por vencido y volvería a participar en el año 2000 con una colección repleta de cosas antiguas que lo llevaría a las finales celebradas en Mar del Plata y, posteriormente, lo coronaría campeón. Con el deseo de que los campanenses pudieran apreciar su colección y mantener viva la historia de su querida Campana, Pedro abre el "Museo del Anticuario" el 3 de septiembre del año 2003 en la calle Rawson: "Si no se rescatan los objetos de antes se pierde la historia del pueblo", reflexiona Gatti. El cariño demostrado por la gente contribuirá a que la colección del museo crezca exponencialmente, razón por la cual el mismo se traslada, primero a una casa de la calle Lavalle, y después, a una del Boulevard Calixto Dellepiane donde permaneció hasta la actualidad. Hoy en día, existe la posibilidad cierta que se lo traslade al edificio 6 de Julio, más precisamente al espacio que hasta hace poco ocupó la Biblioteca. En el museo se pueden encontrar fotografías, faroles, relojes, muñecas, planchas, cámaras fotográficas y de video, objetos de la casa de los Costas y de la primera peluquería de la ciudad de la señora Ángela Guasconi, el traje de Enrique Mario Francini (famoso violinista de tango) donado por la señora Nélida Molina y una envidiable colección de Carlos Gardel compuesta por objetos donados por el guitarrista y compositor Agustín Argentino Cornejo. A pesar de que todo lo expuesto tiene un significado especial para Gatti, hay un objeto en particular que lo deslumbra y ese es una vitrola del año 1922 que pertenecía a la familia Gugliegmi, y que al día de hoy funciona perfectamente. El querido vecino "Pedrito" Gatti ha recuperado en parte con el Museo del Anticuario el acervo de una ciudad que tiene un crecimiento vertiginoso, pero que necesita también recordar el pasado.

Pedro Gatti junto a una vitrola del año 1922 que pertenecía a la familia Gugliegmi, un objeto que a el le apasiona y funciona perfectamente.





El rincón musical tiene elementos invalorables, donde se destacan los de Carlos Gardel.





El Museo del Anticuario está conformado por cientos de piezas que mantienen viva la historia de Campana. VIDEO:

