La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/ago/2019 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy "La mala hierba"

Por Mirta Dappiano











En estos tiempos una mala hierba llamada "incredulidad", está devorando al mundo. Tenemos que luchar con toda diligencia por impedir que ese monstruo llamado "incredulidad" siga devastando a la sociedad, de tal forma que afrenta a nuestro Señor Jesús, y aún hay muchos consintiendo como normal la incredulidad. Es una mala hierba cuya semilla nunca podemos extirpar por completo, tenemos que arrancarla de raíz y con perseverancia, hasta que no brote más. Su mala naturaleza es dañina, perjudica tanto al que practica la incredulidad como a aquel que la recibe y resulta lesionado por ella. Por eso, nuestras miradas deben estar en las cosas de arriba y creer en todos los regalos que Dios nos da y nos seguirá dando y nunca debemos dejar de confiar en el Señor Jesús. "…. buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra". (Col. 3:1,2) Nuestro amado Jesús nunca ha dado el más leve motivo para que se sospeche de Él. Para Él, el pecado es inútil, necio e injustificable. Es penoso y triste ver que dudan de nosotros aquellos para quienes nuestro comportamiento es afectuoso y sincero. Jesús es el Hijo del altísimo y tiene ilimitada riqueza. Es triste dudar de su omnipotencia y desconfiar de su omnisuficiencia. Los millones de animales en las colinas alcanzarán para satisfacer nuestra hambre y los graneros del cielo no se vaciarán por más que comamos. Si Cristo solo fuese una cisterna pronto agotaríamos su contenido, pero ¿Quién puede agotar una fuente? Fuera con esa falsa y impía incredulidad, pues su único cometido es cortar los lazos de comunión y hacernos lamentar la ausencia del salvador. Seamos fieles hijos de Dios, Él nos mantendrá a salvo de la incredulidad. "Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha, y que te dice: ``No temas, yo te ayudaré". (Isaías 41:13) Los que todavía no se decidieron por ir en el camino de la vida de la mano de Jesús, hoy es el día y la oportunidad de tomar esa disposición. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. (Juan 8:12) Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar (Mateo 11:28) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 -luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy "La mala hierba"

Por Mirta Dappiano

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: