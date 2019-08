"La novedad absoluta del mensaje de las apariciones de Fátima es la revelación de la presencia en el Cosmos de otras civilizaciones más evolucionadas que la nuestra. Una revelación científica y teológica. Científica porque la Virgen revela la existencia de otras civilizaciones, teológica porque las relaciona íntimamente a Dios, dando a entender claramente que estas civilizaciones acompañarán la Segunda Venida de Cristo a la Tierra. Pero hay otra profecía que la Virgen de Fátima anuncia dramáticamente, según la cual Satanás lograría introducirse hasta la cumbre de la Iglesia. En la cumbre de la iglesia, en este momento, hay sentado un papa bueno como Francisco, pero está rodeado de asesinos y criminales. De quién habla por lo tanto la Virgen cuando dice que Satanás logrará introducirse en la cumbre de la Iglesia, es de aquellos cardenales y obispos responsables del peor de los pecados, aquél que Jesús no perdona: los pecados contra los niños." Conferencias dadas por Giorgio Bongiovanni en Italia Pregunta: ¿Qué es el Reino de Dios? Giorgio: La iglesia católica nos ha dejado en la ignorancia por cientos de años pero por fin hemos entendido que ese reino de Dios es el universo. Hemos conocido una pequeña parte del universo gracias a la astronomía y a la ciencia. ¿Pero qué sentido tendría la existencia de miles y miles de millones de galaxias y planetas sin nadie? ¡El Creador sería un Dios tonto y estúpido! En cambio no, Dios es lógico y ha creado miles de millones de civilizaciones como la nuestra que Jesús Cristo ha conocido, y que están a su servicio. Todos nosotros estamos destinados a volvernos ángeles y viajar en el universo. Yo espero que sus hijos, señora, sus nietos, puedan viajar un día por el cosmos porque la meta del hombre es viajar en el universo, gozar de la belleza de la Creación y conocer a los maravillosos seres que lo habitan. Pregunta: ¿Existe la reencarnación? Giorgio: Todo lo que nos han contado, querido amigo, en la mejor de las hipótesis son cuentos para niños, lo han hecho para adaptarnos a la existencia de Dios pero ese no es el paraíso, el purgatorio no es así, y el infierno tampoco. Ahora somos adultos, somos capaces de entender. La iglesia tiene que dejar de tratarnos como niños, tienen que dejar de disfrazar la verdad. Toda la verdad está escrita en el Evangelio. El arcángel Gabriel, cuándo se le aparece a Zacarías le profetiza el nacimiento de Juan el Bautista: "Nacerá de ti un hijo, le pondrás el nombre de Juan y será el espíritu de Elías que volverá", Lucas 1:12. ¿No es esto quizás un ejemplo de la reencarnación? Pero la Iglesia Católica no la explica porque no le conviene. Todavía hoy quiere que permanezcamos como niños, que juguemos con las muñecas y los cochecillos porque si nos convertimos en adultos y conocemos la verdad, rápidamente todo su asqueroso poder temporal, monetario y criminal caerá y el muñeco se lo tiraremos a la cara y los echaremos fuera del templo de Dios a patadas. Ésta es la verdad. "La Verdad puede ser obstaculizada pero nunca detenida" dijo el contactado Eugenio Siragusa. Es verdad, como un río en crecida rompe los márgenes de la mentira, del engaño, de la falsedad, de la hipocresía, de la ignorancia, de la maldad, para manifestarse con toda su potencia, pureza y transparencia, desgarrando las tinieblas e irrumpiendo con su luz deslumbrante ante los hombres arrancando la máscara del engaño y enseñando la realidad de las cosas. Hogar es la Verdad, el Camino y la Vida. ESTIMADOS LECTORES DE LA VOZ DEL AGUILA: próximamente estaremos compartiendo una charla amena con aquellos que deseen profundizar estos importantes temas, escribinos por whats app al 3489-15575775 o mandanos un mail a lavozdelaguila@yahoo.com.ar, para coordinar fechas y horarios (a realizar en un café del centro de la ciudad de Campana). Los esperamos a todos!!!!! Ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Radio: "El día que la tierra se detuvo" FM Los Cardales 104.9, martes a las 19 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

La Voz del águila:

El Hombre y el Reino de Dios

