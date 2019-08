La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/ago/2019 Liga Campanense:

Ayer debían recibir a los combinados de La Plata en cancha de Las Campanas, pero por las malas condiciones climáticas del viernes, los encuentros fueron cancelados a última hora. Los Seleccionados Sub 13 y Sub 15 de la Liga Campanense de Fútbol debían comenzar ayer su participación en el Torneo Nacional, en el marco de la segunda fecha de la Zona E de la Región Bonaerense Pampeana Norte, después de haber quedado libres en la primera fecha. Sin embargo, los encuentros frente a los combinados de La Plata, pautados para ayer en cancha de Las Campanas, fueron suspendidos a última hora del viernes por las malas condiciones climáticas de dicha jornada. En la primera fecha, La Plata se midió como local con Chascomús, el otro integrante de esta Zona E, y festejó en ambas categorías: en Sub 13 se impuso por 7-0, mientras que en Sub 15 ganó 3-2.

LOS SUB 13 NO PUDIERON DEBUTAR.

