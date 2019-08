Este lunes, desde las 21.30, el Tricolor recibirá a Sportivo Escobar en el inicio de una serie que definirá un boleto al Final Four. En tanto, el CBC juega frente a Defensores Unidos el playout por la permanencia. Después de un conflicto entre organización y árbitros por cuestiones de arancel y disponibilidad de jueces que demoró el inicio de los playoffs del Nivel A del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (debían haber comenzado el viernes), a partir de mañana lunes se pondrán en marcha las cuatro series que definirán los clasificados al Final Four y también el cruce que determinará qué equipo desciende al Nivel B. Y tanto el Club Ciudad de Campana como el Campana Boat Club iniciarán como locales. El CCC fue 4º durante la fase regular y está en carrera por el título. En Cuartos de Final enfrentará a Sportivo Escobar (5º) en una serie al mejor de tres partidos para definir a uno de los clasificados al Final Four. El primer juego se disputará este lunes desde las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209. Luego, la serie se mudará a Escobar y, en caso de ser necesario, volverá a Campana para su definición. En la fase regular, los enfrentamientos entre ambos le dejaron saldo favorable al Tricolor, que se impuso como visitante en la primera rueda y también como local en el cierre de la segunda. Los otros cruces de Cuartos de Final serán: Presidente Derqui (1º) vs Honor y Patria de Capilla del Señor (8º), Atlético Pilar (2º) vs Independiente de Zárate (7º) y Sportivo Pilar (3º) vs Central Buenos Aires de Zárate (6º). Por su parte, Boat Club (9º) chocará frente a Defensores Unidos de Zárate (10º) para definir qué equipo desciende al Nivel B de cara al año próximo. El Bote tendrá ventaja de localía y por ello comenzará la serie en su gimnasio, mañana desde las 21.30 horas. Luego, el segundo juego será en Villa Fox; mientras que, en caso de ser necesario, el tercero se disputará nuevamente en nuestra ciudad. El ganador de esta serie no se habrá salvado todavía, dado que luego deberá enfrentar una "promoción" contra el subcampeón del Nivel B, que tendrá los siguientes cruces en Cuartos de Final: Ingeniero Raver de Los Cardales (1º) vs Unión de Del Viso (8º), Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz (2º) vs Atlético Baradero (7º), Peñarol de Pilar (3º) vs Náutico Zárate (6º) y Náutico San Pedro (4º) vs Sportivo Pilar "B" (5º).

EL CCC LE GANÓ LOS DOS DUELOS DE FASE REGULAR A SPORTIVO ESCOBAR. EN EL ÚLTIMO CONSIGUIÓ SU VENTAJA DE LOCALÍA PARA LA SERIE QUE COMIENZA MAÑANA. PROVINCIAL: EL CCC YA CONFIRMÓ SIETE FICHAS El Tricolor ratificó a Cáceres, Iglesias, Fernández y Fioretto. Camino a su participación en el Torneo Provincial de Clubes 2019/20, el Club Ciudad de Campana está cerrando su plantel para afrontar dicha competencia. Y a diferencia de lo ocurrido en la temporada pasada, cuando sumó varios refuerzos "foráneos", esta vez se inclinó por darle prioridad a jugadores formados en la entidad y ya confirmó siete fichas. En primera instancia había anunciado a Francisco Santini, Matías Nieto y Damián Camejo (actualmente en Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz). Y días atrás también confirmó a Eliseo Iglesias, Camilo Cáceres, Santiago Fernández y Alejo Fioretto, cuatro jugadores que son parte del equipo que está disputando con el CCC el Torneo Oficial 2019 de la ABZC. A estas siete fichas mayores se le agregarán juveniles que ya vienen contando con minutos en Primera División como Emilio Polese, Joaquín Aguilar, Gianluca Cinquini, Lucio Cadelli, Máximo Fritzler y Agustín Hernández #Básquet Inician los playoffs del Oficial de la ABZC y ambos equipos campanenses serán locales este lunes 21.30: Ciudad de Campana vs Sportivo Escobar en el arranque de una serie que definirá un boleto al Final Four; y Boat Club vs Defensores Unidos por la permanencia en Nivel A. pic.twitter.com/Pozn5fjk0i — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 10, 2019

