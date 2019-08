El Castillo de Renato

Experto karateca, montó su dojo en el antiguo corralón de materiales que manejaba su padre. "Disfruto muchísimo de que quien viene aquí, se vaya un poco mejor de cómo llegó. De hecho, pasa todo el tiempo, todos los días", dice Renato Graziosi. La Avenida Perón cobra un particular y febril tránsito vehicular a la altura de Falucho. Es que ahí también confluye la diagonal Sarmiento, y es paso rápido hacia la 6 de Julio. Un muro verde, conformado por altas y tupidas cañas tacuara no termina de encajar en el paisaje urbano en el que predomina el cemento, el ruido, la velocidad. Se abre el portón de madera, y si bien no encontramos un jardín Zen al estilo "Karate Kid", es imposible no percibir la estética despojada y armoniosa. Incluso, ¿por qué no decirlo?, el cambio de energía. Estamos en "Shuri – Centro Energético", el lugar en el mundo de Renato Graziosi (61). "Le puse Shuri, que significa castillo o cuartel general en japonés, por el Shuri de Okinawa. Yo estuve ahí. Gran parte fue destruido por las bombas en la Segunda Guerra y lo reconstruyeron. Está datado en el siglo XIV, pero se supone que puede ser más antiguo aún. Es donde nació la tradición del Karate". En su castillo de Campana, Renato pasa gran parte de sus días, transitando una rutina que incluye meditación, karate y yoga por las mañanas; y las tardes las dedica a enseñar. "Soy 7mo. Dan Kyoshi, un escalón bastante avanzado en el Karate", dice con modestia el cinturón negro quien a mediados de los 80’s supo ser Sub Campeón Argentino en "Formas" y Campeón Argentino en "Combate". "Yo atiendo las necesidades y expectativas de mis alumnos, pero lo que menos me interesa es la faceta competitiva del karate. Es un arte marcial, claro. Pero su esencia es primordialmente defensiva. Te transformás en un arma, pero en términos de preservación, por un lado, y de neutralización por el otro. Cuando hablo de neutralizar, no significa incapacitar al otro. Hablo de detenerlo. Después, y lo más importante y exquisito, es que el Karate es una forma de respetarse como persona, conectar con tu interior, la disciplina, la armonía y disfrutar el tránsito de la búsqueda de perfección… el Karate es una herramienta para saber para qué viniste, quién sos y hacia dónde vas". Renato se inició en las artes marciales en su adolescencia, atrapado por la ya mítica serie protagonizada por David Carradine: "Kung Fú". "Antes no tenía nombre lo que me pasaba, pero yo era objeto de "booling" en la escuela. Y, como cualquier chico de esa edad, pensé que iba a arreglar mis problemas a las piñas (sonríe). Una tontería, claro, y por suerte nunca tuve que pasar por ese trance. Había un profesor que daba Kempo en el club Independiente, y me enganché. Pero como a los 6 meses no vino más". Fue así que Renato pasó al Yudo con Miguel Ángel Percoco; hasta que decidió comenzar a frecuentar el Dojo de Oscar Higa, en Santa Fe y Riobamba, donde ingresó al mundo del Karate. Llegó a viajar a Capital 4 veces por semana, y no paró más. "Tuve varios Dojo aquí en Campana, y luego me fui a Europa siguiendo un poco los pasos de Oscar Higa, pero también tratando de construir mi propio camino. ¿Viste que dicen ‘Pide y se te dará’? Lo mío fue así. Creo mucho en la energía y en la vibración. Años y años, busqué tener un lugar como éste. Lo misterioso es que, después de dar tantas vueltas, de tantos kilómetros recorridos, de tantos intentos, la respuesta estaba exactamente en el lugar desde donde partí: estamos en el que era el corralón de materiales que tenía mi papá". Ahí, en Perón y Falucho, por las tardes, Renato comparte su arte y sabiduría con alumnos que todas las edades, entre niños, adolescentes y adultos de ambos sexos. También es un espacio que abre sus puertas a otras disciplinas, y se brindan clases de Yoga, Reiki, Acrobacia en Tela e incluso, se hacen masajes descontracturantes. "Disfruto muchísimo de que quien viene aquí, se vaya un poco mejor de cómo llegó. De hecho, pasa todo el tiempo, todos los días", concluye.



El Castillo de Renato

