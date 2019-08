Rincón Tuerca

DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CICLOMOTORES: La categoría está realizando su próxima carrera en el ovalo de San Andres de Giles el venidero fin de semana con la presencia de los exitosos chicos campanenses Lisandro Acosta y Fausto Ciaponi en la clase mini motos donde están peleando el campeonato. PENSAR: Ella pensó que en algún momento le agradaría correr en autos con techos en alguna categoría zonal pero también sabe que desde lo económico se está muy lejos y por esto va a continuar corriendo en karting donde Ludmila viene realizando una buena temporada. VISITA: La visita a Campana días atrás se debe por parte de Ernesto Bessone por su vinculación con el equipo de competición de la terminal japonesa de nuestra zona en el Turismo Nacional y de paso visitó al ex piloto de karting Martín Raina que le contó de su trayectoria en la escuelita del automovilismo lo que dejó sorprendido a Tito ante lo que escuchaba. Mirá vos!! SABER: En esta sección dimos cuenta de la atención puesta por parte del ex piloto de Alma Maximiliano Ciaponi de Saber costos y como es la categoría Procar que corre en la provincia de Entre Rios que no está diciendo que se sumará a dicha propuesta. Quedó claro! SORPRENDER: La suspensión de la presentación de la categoría Alma sorprendió a todos sus integrantes que esperaban correr la semana anterior en el autódromo capitalino. ACORDE: Dicha postergación no quedó muy en claro para pilotos que quizás no encontraron las respuestas acorde para tal actitud donde ahora se les dijo que iban a correr en Gualeguaychu lugar desde años vetado por la Federación lo que volvió a suspenderse la carrera. RECUPERAR: Finalmente se pasó todo para setiembre en el autódromo de Dolores con fecha doble para recuperar todo este insólito tiempo sin competencias que provocó una cierta curiosidad entre los diferentes equipos. COMPLICADO: Un momento complicado vivió en las picadas de San Nicolás Fernando Moreno líder del campeonato hasta ese momento en su clase cuando desde la organización surgió un inconveniente que no lo dejó correr y sólo le otorgó el punto para el certámen por su presencia. PELICULA: El viernes 30 de agosto se desarrollará en el edificio 6 de Julio la puesta en escena de la película de los hermanos Galvez en su paso por el Turismo Carretera con la presencia del hijo que dará una charla para recordar anécdotas y vivencias de su familia. EVENTO: El evento cuenta con la organización por parte del Club del Primer Automóvil Argentino Manuel Iglesias y contará con el auspicio de la Municipalidad de Campana en este nuevo festejo de cumpleaños del Club mencionado. EVALUAR: Nicolás Richar actual campeón de la Clase Tres de Alma está evaluando volver a realizar una temporada completa el próximo año en la misma categoría con el mismo equipo. ATENCION: Sin dudas que este primer cumpleaños al frente de su agencia de autos en la avenida Varela le dio un saldo positivo a Hernan Ferreyra que sigue en pleno crecimiento en momentos difíciles y la atención a sus clientes aportó para este momento. Felicitaciones!!! APOYAR: Es cierto que Hernan Ferreyra es fana de Independiente pero no dejó de lado su respeto por el automovilismo donde siempre apoya a pilotos de la zona dentro de los presupuestos asignados para la alta competencia. LLEGADA: Santiago Acuña v e cada mas cerca su llegada a la alta competencia y el joven sigue entusiasmado con correr en karting con todo su equipo casi confirmado con Ruben Guerra en el chasis y Mauro Santucho con la motorización con el asesoramiento de "Juancho" Muñoz. CONDICIONAR: Esta posibilidad condiciona al hermano de Santiago que debe esperar el arranque en karting para que luego pueda pensar subirse a uno para que el propio Marcos comience su carrera deportiva en el mundo del automovilismo. ENTUSIASMO: El entusiasmo se va realizando en una propuesta interesante en el taller de Pablo Nestor Savastano donde se comenzó a trabajar en el auto para el retorno a la alta competencia como lo soñaba el bicampeón de la categoría Alma. IDEA: La idea de Savastano es sumarse a la categoría en la provincia de Entre Rios que desarrolla su calendario en el autódromo de Concepción del Uruguay y se está ya trabajando para la proxima presentacion en días. AMIGOS: Para llegar en forma y en término con el Fiat Uno Pablo desarrolla los trabajos junto a sus amigos Jaime y Martín tratando de como en temporadas anteriores tener un auto competitivo contando con la colaboración de Carfagno, Parra, entre otros que acompañan al piloto local. COLORES: Para mantener el mismo auto Pablo decidió que seguirá con los mismos colores en los laterales prevaleciendo el blanco. ENOJADOS: ASí se muestran los chasistas y motoristas de la categoría de Benavidez ante la decisión de no correr con sus autos por varias semanas quizás mas de las deseadas lo que baja el promedio de trabajo. Que no cunda el pánico! CONTAR: En nota televisiva Hugo Mauro contó que tras este retorno a la alta competencia y luego de su primera actuación la segunda será en el mes de setiembre como un poco lo habían planteado con su equipo. BUSCAN: El proyecto de los Bava sigue en marcha donde buscan una cupecita para tener en el galpón la posibilidad de ponerla de la manera que le gusta a papá y a su hijo Carly que esperan poder lograrlo para luego ir a los encuentros de autos antiguos. RIVAL: Ellos tienen en claro que se corre para ganar y lograr el campeonato en el mundo del karting y los hermanos Alejandro y Federico Sfredo andan en eso por estos tiempos pero también tienen claro que el rival directo son los presupuestos que están definiendo esta posibilidad. Papá Pablo colaboró hasta cuando pudo pero asegura que su etapa ya está cumplida. ESFUERZO: Finalmente la llegada de la niña por la cual tanto esfuerzo realizó Nicolás Sanchez trabajando desde el Club Amigos Ford Campana a su casa para continuar su recuperación con el acondicionamiento necesario es una hermosa realidad. Felicitaciones!! MOVIDA: Para los tuercas del chamamé ahora tienen su lugar en el barrio Lubo donde el empresario de los medios Alberto Arce produce esta movida los fines de semana para disfrutar de este estilo musical. Cosas del perro vio! REUNION: La que realizaron los dirigentes de los chasis del Regional para definir como prosigue el campeonato donde se habla de visitar tierras entrerrianas para la próxima fecha. RADIO CONTROL: El piloto visitó la costanera zarateña en la agradable tarde con su auto Radio Control y comenzó a mostrar sus condiciones para manejar el mismo pero algo salió mal porque el hermoso autito cayó al río y no volvió más a la superficie ante el asombro de los presentes. De no creer!! INVITACION: Gastón Fernandez volvió a correr en karting por una invitación y el actual piloto de Alma volvió a mostrar lo suyo como para decir no se olvidó de nada que contó como no se la veía en los circuitos a su bella mamá rubia alentando al nene. PODIO: Manteniendo sus ganas de siempre Diego Lacognata corrió en motocross en el circuito de Salto donde en la Clase Master finalizó tercero con la moto que cuenta con atención propia. TERCERO: Por su parte su hijo Valentino corrió en la Clase Profesional en el escenario de Salto donde logró un tercer puesto parea no ser menos que su padre con la moto que atienen en su taller. GANAR: El pequeño Julián Garrido fue partícipe de esta carrera del campeonato provincial de motocross donde en la clase 85 cc ganó la competencia con el asesoramiento de su padre y la atención total de la moto por parte de su equipo. PRIMERO: Y su hermano Marcos corrió en la clase intermedia y el joven campanense arribó en el primer puesto reflejando el buen momento del chico que está corriendo también el campeonato argentino de motocross. PRECIO: Los jefes de equipo perciben un dinero en el mundo del motocross como corresponde por su trabajo y parece que el tema de la inflación provocó que sus servicios en carreras tocarán un precio no fácil de afrontar por parte de las diferentes estructuras. SORPRENDER: Gustavo Ulrich sigue sorprendiendo a sus comenzales en el club Arsenal donde viene de realizar una paella gigante para los componentes de una categoría de automovilismo llevándose el reconocimiento de quienes compartieron dicha velada. COMPETITIVO: La Formula Uno se prepara para un mes de septiembre muy competitivo con cuatro carreras seguidas arrancando el 1º en Bélgica, el 8 en Italia, el 22 en Singapour para cerrar el mes el 29 en Rusia. OFRECIMIENTO: Aunque decidió bajarse de la alta competencia en su momento en su taller recibió el ofrecimiento para volver a correr en los chasis del Regional lo que sorprendió a Marito Martinez que no se decidió para tal emprendimiento ahora está abocado a criar a sus dos hijos! APOSTAR: Maximiliano Lacognata apostó este año para correr en la categoría Rotax en la Clase de Mecánica Nacional y el representante de Zárate tiene toda la intención de desarrollar lo que aún resta del calendario pero está supedidato al afamado tema de los presupuestos con el karting que atienden en su taller. CURIOSO: Resulta curioso observar al piloto local incurrir en tantas maniobras con su auto particular cuando recorrer las calles de la ciudad de manera equivocada y eso que hasta ganó campeonato donde participó en su momento. De no creer!! SEXTO: Los chasis del TC Regional viene de correr en el autódromo de Roque Perez donde el zarateño Juan Fontanot arribó sexto en la final con el auto que atienden en su taller y la motorización de Juanjo Tartara. COMPLICADO II: Por su parte en esta competencia no fue el mejor fin de semana para el campanense Gastón Fernandez que se vio complicado clasificando décimo llegó octavo en su serie y en la final ocupó el puesto décimo octavo sin poder sumar puntos para el campeonato. VOLVER: Lo vimos arriba de un karting, después pasó a los autos de pista donde tuvo algunos años interesantes y realizó un parate hasta este presente que lo encuentra muy entusiasmado para volver a correr pero en el mundo de las picadas asesorado por el "Viejo" Iglesias. GANAS: El legendario Agustín Dopico decidió volver a correr en la Clase TC 1600 de Alma una vez mas con las mismas ganas de siempre y con el equipo de siempre para demostrar que aún el hombre está vigente.

