Elecciones PASO 2019:

Abella se impuso en Campana y le escapó a las derrotas de Macri y de Vidal











NOTICIA RELACIONADA: Abella recuperaría el control del HCD El Intendente superó por más de 7 puntos a Rubén Romano y de sostener sus números sería reelecto en octubre y recuperaría la mayoría en el Concejo Deliberante. El corte de boleta a su favor fue marcado: en nuestra ciudad, Alberto Fernández obtuvo 13% más que Macri. Las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) dejaron resultados que sorprendieron: Alberto Fernández (47,65%) aventajó por 15 puntos a Mauricio Macri (32,08%) a nivel nacional, mientras que Axel Kicillof obtuvo 49,34% de los votos en la provincia de Buenos Aires, dejando muy atrás a María Eugenia Vidal (32,56%). Sin embargo, a nivel local, Sebastián Abella le escapó a esas grandes derrotas del oficialismo y se impuso en Campana con el 44,69%, superando por más de 7 puntos a Rubén Romano (37,05%). De esta manera, el actual Intendente de la ciudad quedó bien posicionado para confirmar su reelección en las Generales de octubre y también para recuperar la mayoría en el Concejo Deliberante, dada la magra performance de Axel Cantlon, quien terminó tercero con apenas el 6,42% y no lograría ingresar ningún edil para la UV Más Campana, perdiendo en una banca. PUNTOS A FAVOR El sábado, en las horas previas a estas Primarias, Abella recibió información de una encuesta que le daba siete puntos de ventaja respecto a Romano, pero esos números no lo habrían conformado, porque esperaba una diferencia más amplia. Sin embargo, el domingo a la noche, teniendo en cuenta lo ocurrido en Provincia y Nación y especialmente a muchos Intendentes de Cambiemos, esos siete puntos de ventaja deberían haber tenido mucho mayor valor para el jefe comunal de nuestra ciudad. Y no era para menos: en Campana, Macri quedó en 32,85%, mientras que Vidal alcanzó al 36,65%. O sea: Abella los superó en 12 y 8 puntos respectivamente, un dato que marca un claro corte de boleta que favoreció al actual Intendente de nuestra ciudad. Además, la comparación con otros intendentes que llegaron al poder en 2015 junto a Macri y Vidal también le resulta positiva a Abella. Por ejemplo, un "vecino" como Nicolás Ducoté, jefe comunal de Pilar, perdió por más de 12 puntos ante el candidato del Frente de Todos (Federico Achaval). Y en otra localidad vecina como Baradero, Fernanda Antonijevic quedó 28 puntos debajo de la sumatoria de los cuatro precandidatos que presentó el Frente de Todos. La misma suerte corrieron Julio Garro (La Plata), Martiniano Molina (Quilmes), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Ramiro Tagliaferro (Morón), entre otros. Otro ítem a considerar en la performance de Abella es la comparación con las dos últimas primarias. El 44,69% que obtuvo en este 2019 es similar a lo que reunió Cambiemos en las PASO 2015 y claramente superior al de 2017, año en el que la lista local del oficialismo había perdido votos respecto a los candidatos provinciales. PUNTOS EN CONTRA La peor noticia que le deja las PASO a Abella es el rotundo cambio de escenario que generaron las amplias victorias de Alberto Fernández y Axel Kicillof en Nación y Provincia, respectivamente. Los números que se conocieron el domingo a la noche ofrecen un panorama prácticamente resuelto de cara a octubre, borrando del mapa la posibilidad del ballotage que ilusiona al oficialismo. Ese cambio de escenario ofrece un contexto muy diferente para el período 2019-2023. Para Abella significaría perder la cercanía con la que ha contado en su primera gestión tanto con Provincia como con Nación. Mientras que para el Dr Romano solidifica el discurso de un proyecto unificado en todos esos ámbitos y podría potenciar su propia candidatura. Ahora, ¿le alcanzará esto al Frente de Todos local para recortar los siete puntos de ventaja de Abella? Difícil saberlo. Seguramente, la apuesta sea a obtener un fuerte "espaldarazo" de Kicillof y Fernández y, en lo posible, con la visita de alguno de ellos a nuestra ciudad. La performance de Romano en relación a lo logrado por Fernández y Kicillof en Campana marca que perdió 8,68 puntos respecto al candidato a Presidente y casi 6 puntos respecto al candidato a Gobernador. Así, la fidelización de su figura con los máximos exponentes del Frente de Todos será un desafío para esta fuerza a nivel local de cara a octubre. Incluso, ayer, el mensaje a los militantes peronistas locales que circuló vía WhatsApp era ése: contener al menos 2.500 de los cortes de boleta que se llevó el actual Intendente a su favor. "Tenemos que lograr que 2.500 electores que votaron a Abella con Alberto elijan boleta completa en octubre, con Rubén", decía ese mensaje. Al mismo tiempo, respecto a su participación en las Elecciones 2017, Romano creció 9 puntos en lo individual, pero no logró reunir la sumatoria de sufragios peronistas campanenses de esos comicios. Es que aquella oportunidad, el kirchne-rismo (Unidad Ciudadana), el Frente Un País y el Frente Justicialista totalizaron el 41% de los votos. O sea: dos puntos más que los que obtuvo la lista de unidad que encabezó Romano el último domingo. Y este dato cuenta con un agravante: Cantlon sacó solo la mitad de los votos de aquella vez, una situación que el Frente de Todos no pudo capitalizar (el voto en blanco creció casi 3 puntos respecto a las Generales de 2017 y, además, se agregó la opción del Frente NOS, que logró el 2,51%). MUY LEJOS La polarización nacional dejó muy atrás a las terceras opciones. Y eso sucedió también en Campana, aunque la magra performance de Axel Cantlon (que esta vez participó con Consenso Federal) resultó llamativa: en 2015 había logrado un 12,6% en la interna de Cambiemos, mientras que en 2017 había crecido a 13,2% apostando por la boleta corta de la UV Más Campana. Sin embargo, el domingo se quedó en la mitad: apenas 6,42%, incluso por debajo del 7,75% que obtuvo en nuestra ciudad el candidato a Presidente de Compromiso Federal, Roberto Lavagna. Así asoma muy difícil la posibilidad de que Carlos Gómez (primer candidato a concejal) renueve su banca, por lo que la UV Más Campana perdería un representante en el Concejo Deliberante. De esta manera, además, las diez bancas en juego para el legislativo local se repartirían solamente entre el oficialismo y el Frente de Todos. Las otras dos listas que se presentaron con candidatos a nivel local quedaron todavía más atrás, aunque superaron sin problemas el corte del 1,5% que imponen las Primarias. El Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad, con Brenda Reymundo como candidata a Intendente, reunió el 3,03% de los votos, mientras que el Frente NOS, con la postulación de Aníbal Valdivia, alcanzó el 2,51%.

FELIZ. EL INTENDENTE SEBASTIAN ABELLA LOGRÓ IR «CONTRA LA CORRIENTE» Y LLEVARSE EL TRIUNFO DE LAS PASO POR 7 PUNTOS DE DIFERENCIA A SU FAVOR. EL ESCENARIO NACIONAL Y PROVINCIAL FUE ADVERSO.





EL INTENDENTE ABELLA JUNTO A SUS PRINCIPALES CANDIDATOS A CONCEJALES. SI MANTIENE ESTA PERFORMANCE RECUPERARÍA LA MAYORÍA EN EL HCD.





RUBÉN ROMANO VOTÓ EN LA ESCUELA DE SAN CAYETANO. EL CANDIDATO DE "FRENTE DE TODOS" SUPERO LOS 23 MIL VOTOS Y REDONDEÓ UN 37,05%.





ABELLA Y VALDIVIA TUVIERON UN FUGAZ ENCUENTRO DURANTE EL COMICIO. EL FRENTE NOS SUPERÓ AMPLIAMENTE EL PISO Y PASÓ A OCTUBRE.





ABELLA, FELICITADO POR VECINOS AL MOMENTO DE CELEBRAR EL RESULTADO DE ESTAS PASO. EL INTENDENTE OBTUVO CASI 28 MIL VOTOS.





CARLOS GOMEZ QUEDARÍA FUERA DEL NUEVO REPLANTEO DEL HCD SI LA PERFORMANCE DE CONSENSO FEDERAL FUESE IGUAL A ÉSTA EN OCTUBRE.







Elecciones PASO 2019:

Abella se impuso en Campana y le escapó a las derrotas de Macri y de Vidal

