La Auténtica Defensa. Edición del martes, 13/ago/2019 Elecciones PASO 2019:

La mirada de los candidatos: entre la mesura, el optimismo y las advertencias











NOTICIA RELACIONADA: Abella se impuso en Campana y le escapó a las derrotas de Macri y de Vidal El intendente Sebastián Abella destacó el contundente acompañamiento de los vecinos hacia su gestión, pero evitó hablar de las derrotas de Macri y Vidal. A contramano, Romano celebró las claras victorias de Alberto Fernández y Axel Kicillof. Por su parte, Cantlon alertó sobre la polarización de fuerzas en el HCD. ABELLA: "Uno de cada dos campanenses ratificaron nuestra gestión" El gran ganador de la noche del domingo fue sin dudas el intendente Sebastián Abella, quien obtuvo el 44,69% de los votos y le sacó una clara diferencia a su inmediato perseguidor, Rubén Romano del Frente de Todos. En un comunicado de prensa difundido por su equipo de comunicación, Abella agradeció "el respaldo de los más de 28.000 vecinos" que lo acompañaron con su voto. "Uno de cada dos campanenses ratificaron a nuestra gestión, indicando que estamos en el camino correcto", enfatizó el jefe comunal, quien aseguró que los resultados obtenidos "superaron las expectativas" de su propia fuerza política. "Vamos a seguir trabajando para construir la ciudad que todos soñamos y para eso redoblaremos los esfuerzos por los campanenses de cara a octubre", remarcó. También se expresó la candidata a primera concejal de Juntos por el Cambio, Mariela Schvartz: "Los más de 28.000 votos están relacionados con todo lo que hicimos en la ciudad, con un fuerte compromiso que abarcó tanto obras como acertadas políticas públicas. Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo desde el primer día por todos los vecinos de la ciudad". ROMANO: "Quedamos en una posición competitiva" El candidato a intendente del Frente de Todos compartió su alegría por los cómodos triunfos de Alberto Fernández en Nación y Axel Kicillof en Provincia, y destacó el aporte que desde Campana realizó el peronismo para ambas victorias. "Me puse sumamente contento con los resultados en Nación y Provincia y también me alentó mucho el resultado en Campana, porque hemos avanzado en la cantidad de vecinos que nos apoyan y el esfuerzo realizado para impulsar la opción nacional y popular en Campana dio sus frutos", expresó. El concejal señaló que "fueron dos los granitos de arena" que él y su militancia aportaron a la consolidación del Frente de Todos: "primero la unidad del peronismo" y luego "las diferencias de votos que lograron Fernández y Kicillof" en Campana. "Siento que he cumplido con alguna de las metas que me había propuesto", afirmó. "Estoy muy contento con el resultado de las elecciones, más allá que no ganamos, quedamos en una posición competitiva. Vamos a seguir trabajando de la misma manera, seguir visitando a los vecinos y acercándoles nuestras propuestas", adelantó el candidato a jefe comunal. Y subrayó: "En octubre vamos a estar ganando las elecciones: la clave es poder llegar con nuestro mensaje a más vecinos". CANTLON: "El HCD debe tener un equilibrio" El candidato a intendente de Más Campana en Consenso Federal advirtió sobre la polarización de fuerzas en el Concejo Deliberante de repetirse los resultados de estas PASO en las Generales de octubre. "Luego de conocerse el resultado de las PASO estamos con toda la energía para encarar las elecciones de octubre. El vecinalismo debe tener representación en el Concejo Deliberante para lograr un equilibrio de fuerzas y que nadie tenga mayoría propia para hacer lo que quiera", explicó Cantlon. "Estamos muy cerca de lograr esa representación en el Concejo Deliberante para que haya una voz que defienda los intereses de Campana en el legislativo", añadió el edil. Y llamó a "evitar una mayoría automática del oficialismo para evitar que (el Municipio) se convierta en un refugio de militantes del PRO". "El gobierno de Campana ya está cooptado por funcionarios de Buenos Aires y con la salida de Cambiemos del gobierno nacional y provincial, muchos más van a llegar a Campana", manifestó Cantlon. "En octubre confiamos en que la elección va a ser muy diferente, porque la gente ya conoce los escenarios y eso va a generar otras decisiones. Nosotros estamos dispuestos a trabajar muy duro para aumentar nuestro bloque de concejales", expresó. REYMUNDO: "Abella hizo una campaña demagógica" La candidata a jefa comunal del Frente de Izquierda cuestionó la estrategia electoral de Abella y alertó sobre el golpe de la crisis desatada tras los resultados de las PASO en los sectores más vulnerables. "Si vos hacés una campaña con obras que es tu deber ejecutarlas -porque ningún barrio debe agradecer que tiene asfalto-, te escudás detrás de una demagogia que no busca solucionar ni discutir los problemas graves de la ciudad, como la desocupación juvenil y el déficit de viviendas populares", sostuvo la candidata a intendente más joven de estas elecciones. "El intendente tampoco se ha pronunciado sobre la cuestión de la industria automotriz: cerró su campaña sin haber aclarado qué pasa con la fábrica Honda. Eso es preocupante de acá a octubre", señaló la docente. Por otro lado, Reymundo destacó que el Frente de Izquierda se consolida como "una cuarta fuerza en el marco de una elección en la que millones realizaron un voto castigo que se canaliza a través de los 15 puntos de diferencia del Frente de Todos y complica la posibilidad de relección de Macri". "Los 700 mil votos a nivel nacional que obtuvimos nos ubican como cuarta fuerza. Y el porcentaje que sacamos en Campana expresa que nos abrimos paso entre una elección polarizada y que hay un mensaje para nada despreciable de trabajadores, jóvenes y mujeres que no renuncian a la pelea de sus derechos", aseguró. "De acá a octubre es momento de que el FIT se pueda consolidar, porque lo peor de la crisis todavía no pasó. Hay que enfrentar la disposición de un FMI que va a querer avanzar con todo no solamente en Argentina sino en toda la región", finalizó Reymundo. VALDIVIA: "Tuvimos masivo apoyo de la Iglesia Católica" El candidato a intendente del Frente Nos celebró que su espacio haya pasado el piso de votos mínimos para estar en la contienda de octubre, donde espera "duplicar o hasta triplicar" el acompañamiento de los vecinos. "La elección ha sido muy buena, estoy muy feliz. Me pidieron el 1,5 por ciento para pasar y logré el 2,62 por ciento de los votos. Estoy muy agradecido a los que me votaron y pienso encarar una campaña distinta para duplicar y si es posible triplicar los votos", avisó Valdivia. Y puso como ejemplo "el fenómeno de Amalia Granata en Santa Fe", que logró acceder al escrutinio definitorio por escueto margen y después alcanzó una banca en la Legislatura provincial. "Somos un espacio nuevo, de apenas 6 meses, y no contamos con grandes apoyos financieros", indicó Valdivia, quien a su vez destacó el acompañamiento "de la Iglesia Católica, que nos apoyó de manera muy masiva".



Elecciones PASO 2019:

La mirada de los candidatos: entre la mesura, el optimismo y las advertencias

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: