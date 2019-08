La Auténtica Defensa. Edición del martes, 13/ago/2019 Un campanense ganó más de $26 millones en el Quini 6







Jugó en la agencia ubicada en Av. Rocca y Luis Costa y se alzó con $26.599.497 en la modalidad Segunda Vuelta. Hasta el momento no se conocen datos sobre el afortunado. Un campanense despertó este lunes con una alegría increíble. O directamente no pudo dormir: es que ganó la modalidad "Segunda Vuelta" del Quini 6 con la serie 02, 05, 13, 18, 40 y 42 y así se hizo acreedor de un premio de $26.559.497,91. "Es la primera vez que se gana un premio de esta magnitud: se han vendido 3, 8 millones, pero nunca 26 millones", contó ayer Mónica Farías, responsable de la Agencia ubicada en Av. Rocca y Luis Costa, donde se jugó la afortunada boleta. "Somos generadores de ilusiones y estamos todos los días a la espera de un ganador así. Esto nos da mucha alegría", agregó. El Quini 6 se juega el domingo a la noche y los miércoles. Por motivo de las Primarias del último domingo, Farías reveló que tardaron "en cargarse los resultados" y que, rápidamente, empezaron a llamar "los clientes que habían escuchado que el ganador era de Campana". Fue así que Mónica buscó otra vía de información: "En la televisión no aparecían los números: entonces me fijé por Internet y me enteré por ahí. Ayer al mediodía se hizo masivo y muchos amigos y clientes se acercaron a la agencia a felicitarnos". La agencia es la primera oficial de nuestra ciudad y cuenta con 45 años de trayectoria. Farías detalla: "Hace 30 que trabajo aquí. He visto la evolución del juego; empezamos con el punzón que usábamos para perforar las tarjetas y ahora tenemos el sistema online". Finalmente, sobre esta situación que generó tanto revuelo en nuestra ciudad, concluyó: "En este momento y pese a la situación que se está viviendo es algo lindo. Siempre se tiene la esperanza de ganar algo y todos los que juegan siempre tienen esa posibilidad". El domingo, durante el sorteo, en primera instancia, un mendocino ganó en la modalidad Tradicional del Quini 6 y se llevó $70.172.260 al acertar los seis números: 0, 7, 13, 17, 22 y 37.

LA AGENCIA DE QUINIELA DEMARCO, LA MÁS ANTIGUA DE CAMPANA, VENDIÓ EL QUINI 6 PREMIADO





MÓNICA Y ÉLIDA NOS INFORMARON DE LA BUENA NOTICIA

#Dato Un apostador campanense ganó 26 millones de pesos en el sorteo del domingo del Quini6. Jugó su boleta en Agencia Demarco, ubicada en Rocca y Luis Costa pic.twitter.com/zDjI1CQGjg — Magui Felizia (@mawifelizia) August 12, 2019

Un campanense ganó más de $26 millones en el Quini 6

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: