La Auténtica Defensa. Edición del martes, 13/ago/2019 Choque de dos motos en Cándido Cabrera y Paso







Un hombre de 56 años debió ser trasladado al Hospital tras sufrir politraumatismos. Dos motos protagonizaron un accidente de tránsito en la esquina de Cándido Cabrera y Paso. Por el siniestro, un hombre de 56 años que se trasladaba en una Gilera Smash 110 fue trasladado al Hospital Municipal San José por politraumatismos. En tanto, la mujer y el menor que viajaba en la segunda moto resultaron ilesos. Del operativo de emergencia participó el móvil de zona 4 de Comando Patrulla y la ambulancia 1 del servicio SAME.

SAME trasladó un herido productor del choque entre motociclistas.

#Ahora choque de dos motos en Cándido Cabrera y Paso. El hombre de 56 años que se trasladaba en una Gilera Smash 110 con golpes por la caída fue trasladado al hospital SAME 1 Dr Kecho. La mujer y el menor de la Mondial ilesos. Comando zona 4 pic.twitter.com/tzEvoCOxWP — Daniel Trila (@dantrila) August 12, 2019

