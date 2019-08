Dos automóviles chocaron en inmediaciones del colegio Santo Tomás de Aquino. Las conductoras de los rodados resultaron ambas con heridas leves. Alrededor de las 12 del mediodía del domingo, un Peugeot 206 y un Volkswagen Up, ambos de color gris, impactaron violentamente resultando seriamente dañados. Mientras que el 206 luego de colisionar se estrelló contra una columna de alumbrado; el UP cruzó por arriba del cantero y quedó mirando hacia la mano contraria, con la trompa y el lateral seriamente dañado. Rápidamente, otros automovilistas que circulaban por la avenida se detuvieron a socorrer a ambas conductoras y sus acompañantes (viajaban 2 mujeres en un auto y otras 2 en el otro) hasta el arribo de la ambulancia del SAME que tomaron a su cargo la situación. Si bien, aparentemente las heridas de ambas conductoras parecían leves, fueron derivadas al Hospital para su atención. Acudió el Comando de Patrulla de la zona correspondiente y personal de tránsito para las tareas de coordinación de tránsito y custodia de los rodados.

Las ocupantes de ambos vehículos resultaron con heridas leves y fueron trasladadas al hospital.





El Volkswagen Up y el Peugeot resultaron con grandes daños materiales



Violento choque en el mediodía del Domingo

